Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das ist an der Buga nachhaltig – und das nicht: Die Veranstalter behaupten, die „nachhaltigste Bundesgartenschau bislang“ zu organisieren. Doch andere, wie zum Beispiel die im Mannheimer Umweltforum zusammengeschlossenen Vereine, kritisieren das Vorgehen immer wieder. Was stimmt nun? Wir haben die Fakten zusammengetragen – und sie aus unserer Sicht bewertet

So ticken die „Babyboomer“: Eine Studie der Technischen Universität Kaiserslautern-Landau zu den geburtenstarken Jahrgängen hat unter anderem nach Bedürfnissen und digitaler Kompetenz gefragt

Corona-Bekämpferin im Rhein-Neckar-Kreis: "Man wünschte mir schwerste Erkrankungen": Als SARS-CoV-2 kam, war nichts mehr wie es vorher war. Anne Kühn hat im Gesundheitsamt drei Jahre an der Front gekämpft. Nun stellt sie sich einem Gespräch über Kita-Schließungen, Beleidigungen und Corona-Fall Nummer eins

Frühe Finanzbildung wichtig für Kinder: Von Taschengeld bis zum ersten Depot - der Umgang mit Geld sollte schon im jungen Alter erlernt werden. Denn Fallen lauern überall

Podcast "Mensch Mannheim": So wenig wissen wir über unsere Meere: Professor Mathias Hafner ist Prorektor der Hochschule Mannheim - aber vor allem ist er Meeresbiologe und leidenschaftlicher Taucher. Welches Meer ihn besonders fasziniert, erzählt er bei"Mensch Mannheim"

Ben Becker vor seinem Auftritt in Mannheim: „Theater muss polarisieren“: Ein Gespräch zwischen Klarheit und Kante: Vor seinem Auftritt am 31. März mit Joseph Conrads berühmtem Stoff „Apokalypse“ im Mannheimer Rosengarten haben wir mit Schauspieler Ben Becker gesprochen

