Podcast "Mensch Mannheim": So wenig wissen wir über unsere Meere

Fast hätte er Boris Becker geschlagen. Fast. Einen Satz nahm Mathias Hafner dem damals 14-Jährigen aufstrebenden Tennisstar ab. „Aber dann hat er so einen Anschiss bekommen von seinem Vater. Und dann hat man auch schon gemerkt: Da ist so ein Ehrgeiz drin. Dann hat er mich kurz und klein geprügelt“, erzählt Hafner im Podcast „Mensch Mannheim“ über das damalige Spiel im Rahmen einer Jugendmeisterschaft. Becker gewann noch als Jugendlicher Wimbledon, stieg auf zur Nummer eins der Tennis-Welt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Hafner besann sich auf seine größte Leidenschaft: die Meereswelt. Die hatte ihn seit seiner Kindheit fasziniert. Schon früh fing er an sich, für die Dinge, „die da im Wasser kreuchen und fleuchen“ zu interessieren. So sehr, dass seine Schullaufbahn nicht allzu erfolgreich verlief. „Ich war ein miserabler Schüler, weil ich keine Zeit hatte. Die Fische und Korallen nahmen viel Zeit in Anspruch.“ Nicht selten schwänzte er die Schule, um insbesondere im Winter ins Pflanzenschauhaus zu gehen und die Aquarien zu besichtigen. Heute ist Mathias Hafner Professor und Prorektor für Forschung, Technologietransfer und Internationalisierung an der Hochschule Mannheim. Aber er hat auch seinen Traum wahr gemacht, ist Meeresbiologe geworden und ist vermutlich Mannheims leidenschaftlichster Taucher. Nur was macht ein Meeresbiologe bitte in Mannheim?

Mehr zum Thema Interview Podcast "Mensch Mannheim": Was sich sterbende Menschen noch wünschen Mehr erfahren Sonderfolge Podcast "Mensch Mannheim": Warum Manfred Loimeiers Blick auf Afrika so besonders ist Mehr erfahren Neue Folge Podcast "Mensch Mannheim": Warum Erste-Hilfe-Kurse für die Psyche immer wichtiger werden Mehr erfahren

Hafner erzählt mit Leidenschaft von seinem außergewöhnlichen Berufsweg in die Tiefe der Meere und an die schönsten Küsten der Welt, etwa Cape Cod am Atlantischen Ozean, wo er in Molekular- und Zellbiologie promovierte. Er berichtet von seinen Forschungsergebnissen, von der spektakulären Vielfalt der Fischwelt, seinen Tauchabenteuern. Bis in eine Tiefe von 110 Metern ist Hafner bereits getaucht. Was er dort gesehen hat, erklärt er im Podcast - und warum das Mittelmeer für ihn das faszinierendste Gewässer überhaupt ist. „Das Meer ist von der Oberfläche bis in die größten Tiefen hinein belebt, das ist ein dreidimensionaler Lebensraum“, sagt Hafner. 90 Prozent des insgesamt zur Verfügung stehenden Lebensraumes der Erde umfasse das Meer. Den Menschen sei dies kaum klar.

Hafners Name wird derzeit vor allem mit dem ambitionierten TransforMA-Projekt von Hochschule und Uni verbunden. Was plant er damit? Mehr dazu auch in dieser Folge.