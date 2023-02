Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Mordprozess nach Messerangriff in Ludwigshafen beginnt: Rund vier Monate nach dem Messerangriff mit zwei Toten und einem Schwerverletzten in Oggersheim zweifacher Mord sowie versuchter Mord vorgeworfen

Der Jungbusch hält zusammen: Der Brand der Kaufmannmühle hat den Jungbusch schwer getroffen. Doch die Bewohner rund um die Hafenstraße halten zusammen und helfen sich - auch wenn sie es selbst gerade nicht leicht haben. Ein Streifzug durch den Stadtteil

Mannheimer Capitol organisiert Benefiz-Event für Erdbeben-Opfer: Comedians, Musiker und Artisten, darunter auch Bülent Ceylan, laden am Donnerstag, 16. Februar, um 20 Uhr zu einer Benefizveranstaltung ein. Die Einnahmen werden komplett gespendet

Wie die erste Vorstellung des Theaters im Alten Kino auf Franklin lief: Schön,aber etwas eng - so die ersten Stimmen der Besucher der Hauptprobe in der neuen Ersatzspielstätte des Mannheimer Nationaltheaters auf Franklin

Warum Geldspenden den Erdbebenopfern schneller helfen: Viele Hilfsorganisationen nehmen nur Finanzmittel an, um Bedürftige im Katastrophengebiet der Türkei und Syrien zu unterstützen. Das hat konkrete Gründe

Eine Ära endet: 65 Jahre lang haben die Mannheimer Puppenspiele Kinder und Erwachsene begeistert - jetzt ist in der U2-Schule der letzte Vorhang gefallen. Der Puppenspieler-Nachwuchs fehlt, die Bühne löst sich auf

