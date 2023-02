Bewohner nach dem Großbrand: Der Jungbusch hält zusammen

Dynamisch und hilfsbereit. So hat sich der Mannheimer Stadtteil Jungbusch am vergangenen Wochenende während des Brandes der Kaufmannmühle und danach gezeigt. Jeder hilft jedem, und alle tun, was sie können. Auch wenn sie es selbst gerade schwer haben. Viele Mannheimer haben Solidarität und Zusammenhalt in dem kleinen, aber sehr vielfältigen Stadtteil Jungbusch bewiesen, als am

...