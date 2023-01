Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Montag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Das sagen Mannheimer und Mannheimerinnen zur Aufhebung der Maskenpflicht im ÖNPV: In Mannheim müssen Ende Januar in den Bussen und Bahnen der RNV keine Masken mehr getragen werden. Das finden nicht alle Fahrgäste gut. Ein Stimmungsbild

Mannheim verzeichnet Verfünffachung der Wohngeldanträge: Durch die Reform des Wohngeldes haben dreimal so viele Menschen wie früher einen Anspruch auf die staatliche Unterstützungsleistung - doch bei der schnellen Auszahlung hakt es noch

So will Oxfam das Vermögen gerechter verteilen: Vor Beginn des Weltwirtschaftsforums in Davos prangert die Entwicklungsorganisation Oxfam den zunehmenden Abstand zwischen Superreichen und Normalbevölkerung an. Mit welchen Vorschlägen sie die Situation verbessern will

So forschen Kinder und Jugendliche mit Lego-Robotern zur Nachhaltigkeit: Bei der First Lego League in Mannheim müssen Roboter Aufgaben lösen. Dieses Team aus der Region zieht in die nächste Runde des Wettbewerbs ein

Heddesheimer Wolf-Günter Janko erhält Ehrennadel: Wolf-Günter Janko erhält die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. Eines der absoluten Vorzeigeprojekte ist die Interessengemeinschaft Sport Heddesheim (IGSH)

Freier Redner Bodo Bruckhaus- „Ich muss jeden in meinen Bann ziehen“: Bodo Bruckhaus arbeitet seit zehn Jahren als freier Redner sowohl bei Hochzeiten als auch bei Trauerfeiern mit Empathie und Einfühlungsvermögen