Einstimmung auf die Bundesgartenschau

Mannheim. Bewährter Termin, bewährtes Konzept: Die Stadt lädt am 6. Januar wieder zu einem Neujahrsempfang in den Rosengarten ein, der als ganztägiges Bürgerfest gestaltet wird. Er soll mit dem Themenschwerpunkt „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: BUGA 23“ auch gleich umfangreich auf das Jahr einstimmen, in dem am 14. April die Bundesgartenschau eröffnet wird.

Man folge dem „alten Muster“, so Melanie Köhler-Brunke von der Abteilung Veranstaltungen und Protokoll im Rathaus, die den Tag als Projektleiterin federführend organisiert. Damit meint sie das zum Jahr 2000 eingeführte Konzept, bei freiem Eintritt ein abwechslungsreiches Programm mit Infoständen und Bühnen in allen Ebenen des Kongresszentrums zu bieten. Das zog sonst stets rund 9000 Besucher an.

2020 war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie aber gar nicht möglich, 2021 wurde sie auf den Mai verlegt – als Frühlingsfest mit etwas abgespecktem Programm.

Über 200 Vereine, Institutionen, Firmen und Initiativen oder Selbsthilfegruppen beteiligen sich mit Infoständen oder am Bühnenprogramm. Das bedeutet allein mehr als 1200 Mitwirkende.

Das offizielle Programm beginnt mit dem Einlass um 10 Uhr und zwischen 10.30 und 11 Uhr dem Sektempfang im Foyer. Daran schließt sich im Mozartsaal der Empfang des Oberbürgermeisters an. Hier hält Peter Kurz, der im Juni nach zwei Amtszeiten nicht mehr kandidiert, letztmals seine Neujahrsansprache.

Festrednerin ist neben dem scheidenden Oberbürgermeister Andrea Gebhard, von 2000 bis 2006 Geschäftsführerin der Bundesgartenschau 2005 München. Seit Mai 2021 ist die Landschaftsarchitektin und Stadtplanerin Präsidentin der Bundesarchitektenkammer.

Was die Stadtplanerin und Landschaftsarchitektin mit dem Titel „Neujahr 2023 – Mannheim als Vorbild“ vorträgt, zeigt dann die Sonderausstellung zum Themenschwerpunkt „Fenster in eine nachhaltige Zukunft: Die BUGA 23“ im gesamten Erdgeschoss des Rosengartens. pwr