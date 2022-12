Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Wie feiert Mannheim ins neue Jahr?: Zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie kann Silvester wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. Welche Pläne haben die Mannheimerinnen und Mannheimer? Und wird geböllert? Wir haben uns in der Innenstadt umgehört.

Freitodbegleitung: Wenn Menschen nicht mehr leben wollen: Wie sollen Menschen in Deutschland sterben dürfen? Selbstbestimmt, hat das Bundesverfassungsgericht klargestellt. Ein Besuch bei Bruno Weiß, dessen Mutter sich für eine Freitodbegleitung entschieden hat.

Kleben fürs Klima in Mannheim - ist das angemessen?: Manche vergleichen sie mit Terroristen, andere halten ihr Vorgehen für ein legitim, um den Klimawandel zu stoppen: die Aktionen der Klimaaktivisten Letzte Generation. Das sagen Mannheimer Verbände und Interessenvertreter.

Baumärkte verzichten auf Verkauf von Feuerwerk: Zum ersten Mal nach zwei Jahren Pause werden seit Donnerstag in Deutschland wieder Feuerwerksartikel verkauft - jedoch nicht in Baumärkten. Was die Handelsketten zu den Gründen sagen.

Was Sebastian Hinze noch mit den Rhein-Neckar Löwen : Die Rhein-Neckar Löwen spielen bislang eine überragende Saison in der Handball-Bundesliga. Trainer Sebastian Hinze spricht im Interview über sein erstes halbes Jahr Mannheim, sein Problem mit Lob und die Saisonziele.

Diese Menschen sind die Macher 2022 in den Mannheimer Stadtteilen: Von der Ukrainie-Hilfe bis zum Baumschutz: Das Jahr 2022 ist in den Mannheimer Stadtteilen von Tatkraft und Einsatzbereitschaft ehrenamtlich engagierter Bürger geprägt - und von vielen schönen Festen.