So tickt die neue Mannheimer Kulturamtsleiterin Ewa Wojciechowska

Wenn Sie über Kunst spricht, über Jazz, Lyrik oder klassische Musik, dann beginnen die Augen von Ewa Wojciechowska zu leuchten. Früh kam sie mit all dem in Berührung, als sie, 1978 dort in der Nähe geboren und aufgewachsen, bereits als Kind nach Posen ging. Ins Museum. Ins Theater. In die Oper. „Mein Opa war ja auch Tenor an der Nationaloper in Warschau“, sagt sie stolz und: „Kultur spielte

...