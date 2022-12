Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Hat Mitarbeiter der Mannheimer Ausländerbehörde geflüchtete Ukrainerin erpresst?: Ein Mitarbeiter der Ausländerbehörde soll in einer Mail an eine Ukrainerin Geld für Leistungen gefordert haben. Der Betrag sollte in einer Kryptowährung bezahlt werden. Die Stadt Mannheim äußert sich dazu.

Mannheimer Stadtparks schaffen Vorverkaufs-Rabatt ab: Eine Änderung nach Jahrzehnten. Jahreskarten für die Mannheimer Stadtparks gelten ab sofort immer 365 Tage ab dem Tag, an dem man sie kauft. Der Herzogenriedpark könnte im Sommer 2023 besonders gut besucht sein.

Nächstes WM-Desaster - DFB-Team bei WM trotz Sieg ausgeschieden: Das war es schon für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Das 4:2 gegen Costa Rica ist zu wenig, weil Spanien nicht mithilft. Wie 2018 reist das DFB-Team nach Vorrunde heim.

Zwei Mannheimer Schulen nutzen Halle und Mensa gemeinsam: Mehr als zehn Millionen Euro hat das Projekt gekostet. Nun haben die Gretje-Ahlrichs- und die benachbarte Hermann-Gutzmann-Schule in der Gartenstadt Turnhalle und Mensa. Vorher hatte es Schülerproteste gegeben.

So wird der Schriesheimer Mathaisemarkt im März 2023 gefeiert: Der letzte "richtige" Schriesheimer Mathaisemarkt wurde im März 2019 gefeiert. Im März 2023 soll es das größte Volksfest an der Badischen Bergstraße endlich wieder geben - und so wird er aussehen.

Wie Basf und Politik Naturwissenschaften fördern wollen: Bildungsministerin Stefanie Hubig in Ludwigshafen. Die Landespolitikerin war bei der BASF, um einen Kooperationsvertrag zu unterschreiben. Das Ministerium und der Chemiekonzern bauen die Förderung der MINT-Bildung aus.

Silvesterfeuerwerk dulden oder verbieten?: Ins neue Jahr starten ohne Feuerwerk? Die Deutsche Umwelthilfe fordert genau das - und schlägt kleine Alternativen vor. Doch manche bezeichnen ein Verbot als "kurzsichtig". Die Meinungen gehen auseinander.