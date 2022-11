Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Donnerstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Umweltforum kritisiert Macher der Mannheimer Buga: Die neuen Vorsitzenden des Umweltforums über gebrochene Versprechen bei der Bundesgartenschau, den Klimaschutzaktionsplan, der fast zum Scheitern verurteilt sei - und warum sie sich maßlos über die Stadtverwaltung ärgern

Mangelnder Schutz für sexuellen Übergriffen in Sportvereinen: Eigentlich sollte der Sportverein ein sicherer Ort sein. Doch das ist nicht immer so. Mitglieder, Kinder wie Erwachsene, werden Opfer von Grenzverletzungen und Gewalt. Die Verantwortlichen reagieren nur zögerlich

Ein kulinarisches Zeichen für die LGBTQIA+-Community - der Wein zum WM-Protest: Winzermeisterin Simona Maier hat für Rewe eine „One Love“-Edition geschaffen – lange vor dem Skandal in Katar

Goethes Faust verliert seinen Sonderstatus in Deutschland: Jahrzehnte war "Faust I" Pflichtlektüre an deutschen Gymnasien. Nun verliert das Kulturgut immer mehr an Sonderstatus. Mannheimer Lehrerinnen sehen die Entwicklung kritisch

GKM-Betriebsrat wehrt sich vor Gericht gegen Gehaltskürzung: Immer wieder beschäftigt die Vergütung von Arbeitnehmervertretern die Justiz – auch bei, Großkraftwerk Mannheim wird darum gestritten