Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Am Mittwoch wird der Mannheimer Luisenpark bis April gesperrt: Es wird nun nicht nur in der "Neuen Parkmitte", sondern fast überall gebaut - um alles schön zu machen für die Bundesgartenschau 2023. Diese Bauarbeiten stehen im Mannheimer Luisenpark an.

Was man bei Starkregen in Mannheim-Neckarau : Durch den Klimawandel wird es sie in Zukunft häufiger geben: sogenannte Starkregen-Ereignisse. Die SPD in Neckarau was man als Bürger im Falle einer Überschwemmung tun kann. Experten gaben Tipps.

Oktober im Südwesten so warm wie nie seit Aufzeichnungsbeginn: Der Oktober in Baden-Württemberg ist warm gewesen, "golden", ziemlich feucht und vor allem rekordverdächtig. Die Meteorologen haben solch warme Temperaturen im Südwesten nie zuvor gemessen.

20 Thesen zur Wahl inEdingen-Neckarhausen