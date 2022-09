Frei von Plastik - zehn Unverpacktläden in Mannheim und Umgebung

02

Der Unverpacktladen wurde 2018 von Eddie (Eduard Justus) und seiner Frau Tatjana gegründet und im März eröffnet. Priska Epping hat den Laden dann zum 15. Juni 2021 übernommen. „Übernommen habe ich aus Überzeugung, da ich wusste, dass die beiden den Laden aus persönlichen Gründen abgeben wollten und ich diesen schönen und wichtigen Ort für die Stadt Mannheim erhalten wollte“, sagt sie. „Die Idee zum Unverpacktladen kam aus dem Bedürfnis, den Müll den wir täglich produzieren zu reduzieren und sich selbst und der Umwelt dadurch etwas Gutes zu tun. Ein bisschen zurück zum Tante Emma Laden von früher - um bewusstes und entschleunigtes Einkaufen zu ermöglichen.“

Angefangen habe damaligen die Besitzer mit Trockenprodukten und kleinen Zero-Waste Helfern wie Flaschen und Seife. Frische Produkte und Brot kamen erst später dazu. „Das Sortiment entwickelt sich stetig weiter, da wir immer dabei sind zu schauen, was es Neues und Gutes gibt und was wirklich die umweltfreundlichste und nachhaltigste Alternative ist“, sagt Epping. Das Sortiment reicht von täglich frischem Brot von TANS Brotboutique aus Mannheim über frisches Bio Obst und Gemüse (hauptsächlich regional), Molkereiprodukte, Eier über Trockenware wie Nudeln, Getreide, Müsli, Hülsenfrüchte Auch Aufstriche, Saucen und Nussmus in Gläsern bis hin zu non-food Artikeln wie Naturkosmetik, Reinigungsmitteln, Flaschen, Dosen und Haushaltsmitteln, Büchern und Schreibwaren und weiteren kleinen Zero-Waste Helfern findet man dort.

„Das Besondere an unserem Laden ist, dass man sich die Produkte in seine eigenen Gefäße abfüllen kann und so die Verpackungen, die im Supermarkt anfallen, sparen kann“, sagt Epping. Der Laden ist Biozertifiziert. Zudem herrscht in dem Laden eine entspannte und entschleunigte Atmosphäre. „Wir sind auch jederzeit zu einem Plausch bereit“, sagt sie. „Bei uns kann man einen Cappuccino oder ein anderes Heißgetränk (oder auch ein kaltes Erfrischungsgetränk) trinken und dazu eine leckere handgemachte Nussecke genießen.“ Zu den Rennern gehört das Brot von TANS, Nussecken aber auch Haferflocken, Basmatireis sowie Nudeln, Obst und Gemüse.

Epping möchte den Neukunden die Angst vor dem unverpackten Einkauf nehmen. „Man darf auch mit Plastikdosen oder Tüten kommen“, sagt sie. „Solange sie wiederverwendet werden, hat es sich schon gelohnt.“ Sie freut sich auch über Kunden, die nur mit ein oder zwei Produkten kaufen, oder zum Stöbern vorbeikommen. „Für kurzentschlossene und spontane Einkäufer*innen haben wir auch kostenlose Spendengläser oder schöne Gläser im Verkauf da.“

Seckenheimer Str. 21 68165 Mannheim

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag: 10 - 19 Uhr

Samstag: 10 - 16 Uhr

www.eddies-mannheim.de