Sarah Connor in Schwetzingen: Gefühlschaos und Partylaune

Bodenständig, kumpelhaft, empathisch, offenherzig, mutig, erotisch – es gibt viele Eigenschaften, die Sarah Connor in sich vereint. Was ihre Fans seit über 20 Jahren zudem an ihr schätzen, macht die 42-jährige Sängerin am Samstagabend im Schlossgarten Schwetzingen einmal mehr deutlich: Sie entzündet ein emotionales Feuerwerk auf der Bühne und packt Gefühlswelten in ihre Lieder, die sie mir

...