Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

Arbeitsgruppe soll Bau eines neuen Waldhof-Stadions oder Erhalt des bisherigen prüfen: Mit einer Arbeitsgruppe wollen die Stadt Mannheim und der SV Waldhof nun gemeinsam untersuchen, inwieweit der Bau eines neuen Stadions möglich wäre oder ob das bisherige ausreicht. Ein neues Signal gibt es da von Bernd Beetz.

Erste Stütze für Buga-Seilbahn in Mannheim steht: Ein 100-Tonnen-Kran und ganz viel Millimeterarbeit - in der Feudenheimer Au wurde in der glühenden Mittagshitze die erste Stütze für die Buga-Seilbahn errichtet. Eindrücke von der spannendsten Baustelle Mannheims.

Busse und Bahnen in Heidelberg: Drei Euro fürs Monatsticket: Stellt der Heidelberger Gemeinderat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause die Weichen für ein neues ÖPNV-Ticket, das Jugendlichen, Senioren und Haushalten mit wenig Geld den Einstieg in Bus und Bahn günstiger macht?

Mannheimer Familie erlebt Chaos bei Heimreise: Eigentlich wollte Timo M. aus Mannheim mit seiner Familie einen entspannten Urlaub in der Türkei verbringen - doch die Heimreise mit dem Flieger verwandelte sich in eine 24-Stunden-Odyssee.

Warum ein „Monnemer Bu“ Deutschland beim Y20-Gipfel vertritt: Kein Unbekannter: Tim Sperber vertritt Deutschland beim Y20-Gipfel, dem Jugendformat des G20-Gipfels. Er erzählt, was seine Ziele sind - und warum sich sein Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ nicht mit seinem Beruf beißt.

Sind Schulranzen zu teuer?: Auf ihren ersten Ranzen sind Kinder ganz besonders stolz - doch es ist eine kostspielige Angelegenheit - gerade jetzt, wo die Preise in allen Bereichen steigen, könnte die Schmerzgrenze erreicht sein.

Hitze trifft Südwesten hart: In Baden-Württemberg sinken die Pegelstände der Flüsse, der Wald leidet. Wie außergewöhnlich sind Trockenheit und Hitze im Südwesten momentan? Antworten auf wichtige Fragen.

