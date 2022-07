Mannheimer Morgen Plus-Artikel SV Waldhof Der Mann im Hintergrund beim SV Waldhof

Asif Saric soll als Co-Trainer dabei mithelfen, den SV Waldhof in die 2. Liga zu bringen. In Paderborn und Hannover hat sich der 57-Jährige als Idealbesetzung für den Job in der zweiten Reihe einen Namen gemacht.