Kommt Edeka an den Nordrand von Neckarhausen?

Die Vorbereitung für den Bau von 24 Reihenhäusern auf der Wiese bei Bäko (Wingertsäcker) hat in diesen Tagen begonnen, für den Neubau der ersten Mehrfamilienhäuser in Neckarhausen Nord fallen noch im Juli in der Wettbewerbsjury die Entscheidungen bei der Auswahl von Konzept und Investor. Wenn beide Projekte abgeschlossen sind, werden voraussichtlich rund 6000 Menschen in Neckarhausen leben.

