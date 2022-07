Zwölf Schulleiterstellen in Mannheim müssen neu besetzt werden

In aller Regel lassen sich am Ende eines Schuljahres die Rektorinnen und Direktoren, die in den Ruhestand gehen, an den Fingern einer Hand abzählen. Diesmal dagegen kann man von einem regelrechten Umbruch in der Bildungslandschaft Mannheims sprechen: Insgesamt zwölf Leiterinnen und Leiter müssen ersetzt werden. Aber das gelingt längst nicht überall auf Anhieb. Herausragende Beispiele: die Integrierte Gesamtschule (IGMH), wo die Nachfolge von Rainer Bade ebenso offen ist wie die von Gerhard Weber am Neckarauer Moll-Gymnasium.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Ich hoffe, dass die Besetzung sehr bald erfolgen kann“, sagt Bade im Gespräch mit dem „Mannheimer Morgen“. „Die Belastung wird wachsen“, vermutet er. Ihn habe die Verantwortung nie abgeschreckt, im Gegenteil, „aber es erfordert ganz viel Mut und die Bereitschaft, sich mit Positionen auseinanderzusetzen, die sich widerstreben“.

Früher mehrere Konkurrenten

Gerhard Weber bestätigt, dass Schulleiter zunehmend Mangelware sind. Das hänge nicht zuletzt „mit der Pandemie zusammen“. Man sei deshalb „permanent im Einsatz“ und müsse „viele fachfremde Sachen“ angehen: „Die Arbeitsfülle hat massiv zugenommen.“ Aber auch unabhängig von Corona oder aktuell den Folgen des Ukraine-Kriegs gebe es seit jeher störende Rahmenbedingungen. Etwa die Tendenz „von oben“, immer wieder neue Dinge zu verordnen: „Wir müssen nicht ständig das Rad neu erfinden und jetzt erst einmal Ruhe in die Schulen reinkommen lassen“, fordert Weber. Die „Dichte und Schnelligkeit, das umzusetzen, was von oben kommt, hat massiv zugenommen.“ So könne und dürfe es nicht weitergehen.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bildung Erstes Mannheimer Gymnasium mit Außenklasse einer Förderschule Mehr erfahren

Als sich Peter Bischof vor gut 17 Jahren um die Leitungsstelle der Friedrich-List-Schule (FLS) bewarb, hatte er vier Mitbewerber. Und Albert Weiß von der Werner-von-Siemens-Schule ging vor gut zehn Jahren mit drei Konkurrenten ins Rennen. Heute sind die Leiter der beruflichen Schulen – das gilt auch für Peter Sauter von der Eberhard-Gothein-Schule – froh, dass sich jeweils ein Bewerber gefunden hat, „trotz massiven Nachfragens“, so Albert Weiß. Wobei an der FLS schon klar ist, dass die Stelle wegen einer zwischenzeitlichen Neuausschreibung nicht nahtlos besetzt werden kann.

Die Tendenz sei klar, betont auch Sabine Hamann, Direktorin am Staatlichen Schulamt Mannheim. Bei der Besetzung von Leiterstellen „gibt es schon Schwierigkeiten“. Wenn überhaupt, finde sich meist nur eine Person, die die Stelle übernehmen wolle. Dabei sei es mitunter schon sehr mühsam, sie dafür zu gewinnen.

Albert Weiß, Peter Sauter und Peter Bischof dagegen würden ihre berufliche Entscheidung „sofort“ wieder so treffen. Bereut hat es keiner von ihnen, lange an vorderster Stelle gestanden zu haben. Auch Harald Leber von der Humboldt-Werkrealschule bekräftigt: „Ich würde es jederzeit wieder machen.“ Mögliche Nachfolger dagegen müssten oft lange überlegen. Was Leber nicht wundert: „Das ist keine einfache Aufgabe. Und eine Arbeit, die an manchen Tagen schon sehr ermüdend ist.“ Gerade in der Corona-Krise seien die Schulleiter „oft auf sich alleingestellt“ gewesen, „die Interpretation der Regeln war belastend“. Er könne gut nachvollziehen, dass sich potenzielle Nachfolger „überlegen, will ich diese Verantwortung übernehmen“.

Drei Geschäftsführer gehen

Auf der anderen Seite gebe es gerade seitens der Schülerinnen und Schüler „viele positive Rückmeldungen“. Auch nach Jahren kämen einige wieder an die Schule und zeigten sich dankbar für die Zeit in der Neckarstadt-West. Genau deshalb hat Leber es auch nie bereut, Rektor geworden zu sein.

Auch die beruflichen Leiter möchten möglichen Nachfolgern Mut machen. „Das ist eine tolle Position, weil man zusammen mit dem Kollegium etwas gestalten kann. Das ist das Schöne daran“, sagt Bischof. Sauter empfiehlt, sich nicht in erster Linie den Kopf darüber zu zerbrechen, was alles schief laufen könne. „Man ist für jede Kleinigkeit verantwortlich. Wenn man zu sehr darüber nachdenkt, hat man keine Freude. Aber wenn man positive Dinge in den Vordergrund stellt, ist es sehr gut.“ So sieht es auch Weiß: „Mit Motivation, Freude und positivem Denken reingehen, nicht als Bedenkenträger.“ Mit dem richtigen Team an der Seite lasse sich viel bewegen.

Unter den künftigen Ruheständlern sind auch drei geschäftsführende Leiter: Gerhard Weber für die Gymnasien, Peter Bischof für die beruflichen und Harald Leber für die Werkreal- und Realschulen. Sie sind Ansprechpartner der Stadt, Mitglieder im Schulbeirat des Bildungsausschusses und müssen für ihre jeweiligen Schularten unter anderem regelmäßige Gesprächsrunden mit den Kolleginnen und Kollegen organisieren und die Schülerverteilung koordinieren. „Spannend und vielseitig“ sei das, sagt Weber, aber auch eine zusätzliche Belastung. Dennoch: Zumindest für diese drei Positionen stehen Nachfolger bereit.