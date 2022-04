Die Interessengemeinschaft (IG) Stadtpark ist weiterhin strikt gegen die Ausrichtung des Ludwigshafener Filmfestivals auf der Parkinsel. Das verdeutlicht sie nochmals in einer Reaktion auf einen SPD-Antrag in der vergangenen Hauptausschusssitzung, in dem sich die Fraktion sowohl für nachhaltigen Umweltschutz als auch für einen Erhalt des beliebten Filmfestivals in dem Landschaftsschutzgebiet

...