Energiepreise: Expertenrat am Telefon

Mannheim. Steigende Preise für Strom und Gas bescheren immer mehr Verbraucherinnen und Verbrauchern schlaflose Nächte. Besonders schmerzhaft hat es in den letzten Wochen Menschen getroffen, deren Versorger die Lieferungen wegen der Turbulenzen auf den Energiemärkten kurzerhand gestoppt haben. Betroffene fallen in diesem Fall nämlich automatisch in die Ersatzversorgung der regionalen Grundversorger – und dort war der Aufschlag teilweise ziemlich hart.

„Absurde Mondpreise“ würden mancherorts von den Anbietern dafür verlangt, kritisieren Verbraucherschutzorganisationen. Teilweise sollten Betroffene dreimal so viel bezahlen wie Bestandskundinnen und -kunden beim selben Versorger, berichtet beispielsweise die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz.

„Viele Grundversorger bürden die erhöhten Beschaffungskosten auf dem Energiemarkt vor allem den Neukundinnen und Neukunden auf. Damit schaffen sie ein aus unserer Sicht unzulässiges Zweiklassensystem“, sagt Henning Fischer, Rechtsreferent beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Die Organisation prüft nach eigenen Angaben momentan rechtliche Schritte in Form einer Musterfeststellungsklage. Die Versorger wiederum argumentieren, dass sie für die zusätzlich benötigte Energie für die vielen Neuzugänge in der Ersatzversorgung selbst viel Geld bezahlen müssen.

Was kann man in solchen Fällen tun? Gibt es eine Möglichkeit, sich gegen die Kündigung durch den bisherigen Versorger zu wehren oder Schadenersatz zu verlangen? Das fragen sich viele Betroffene. Aber auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher, denen solcher Ärger bisher erspart geblieben ist, machen sich derzeit Gedanken um ihre Strom- oder Gasrechnung. Viele Anbieter haben die Preise angezogen und wollen teilweise deutlich höhere Abschlagszahlungen. Was kann ich tun, um meine Kosten zu senken? Inwieweit ist ein Anbieterwechsel im Moment möglich und sinnvoll? Was muss ich dabei beachten?

Wie kann ich beispielsweise als Mieter oder Mieterin meinen Verbrauch im Alltag senken? Und welche Optionen habe ich im Eigenheim? Macht für mich eine Photovoltaikanlage Sinn? Wann lohnt sich der Umstieg auf ein neues Heizsystem? Und welche Variante ist für mein Haus am besten geeignet? Solche und viele andere Fragen rund um das Thema Energie können Sie am kommenden Montag, 4. April, bei unserer Telefonaktion stellen. Zwischen 16 und 18 Uhr sitzen an diesem Tag vier Fachleute für Sie am Hörer: Sylvia Scheibenberger (0621/392-2501) und Mathias Bauer (0621/392-2502) kommen von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und sind auf Energierecht spezialisiert. Wenn Sie Ärger mit Ihrem Energieversorger haben, bekommen Sie hier Rat.

Sebastian Bohnet (0621/392-2503) und Timo Spagerer (0621/392-2504) sind als Energieberater der Mannheimer Klimaschutzagentur bei der Telefonaktion dabei. Sie geben unter anderem Tipps zum Thema Energetische Sanierung und zum Energieverbrauch in den eigenen vier Wänden.