Wenn das kein Grund zum Feiern ist. In der Sternwarte der Michigan State University hat die Doktorandin Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) gerade einen Asteroiden entdeckt. Ihr Professor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) und ein paar Kollegen sind mit einer Flasche Champagner gekommen, um auf den Kleinplaneten anzustoßen. Und wie das Wissenschaftler so tun, fängt Dr. Mindy an zu rechnen, um zu

...