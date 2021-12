Wo ist die Hoffnung an diesem Abend? Woher soll hier überhaupt auch nur ein Funke Zuversicht kommen, wo doch alles in Auflösung begriffen ist. Zerfällt. Scheitert. Stirbt. Kinder, unschuldige Mädchen und Buben, werden mit Klebeband an Wänden fixiert, ein toter Baumstumpf wird, so wild und brutal wie sinnlos, mit einer Axt malträtiert, und das Leben wird von der Titelfigur mit Füßen getreten:

...