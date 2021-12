Der MM-Wochenrückblick

Mannheim. Was ist diese Woche in Mannheim und Umgebung passiert? Erinnerungen an Angela Merkel, ein Stadion feierte runden Geburtstag, die Polizei kontrollierte die Ausgangssperre und weitere Themen im Wochenrückblick.

Historische Kunstwerke werden restauriert

Viel Materielles, was von der Flut im Sommer erfasst wurde, ist ersetzbar. Was die Bewohner des Ahrtals aber kaum wieder bekommen, sind jene Kunstwerke, Bilder und Zeichnungen, die das kulturelle Gedächtnis dieser Region darstellen. Im Frankenthaler Erkenbert-Museum werden seit Dienstag unschätzbar wertvolle Bildnisse restauriert, die tagelang in Wasser und Schlamm gefangen waren.

Eine Entscheidung für die Familie

Rüdiger Harksen beendet seine Trainer-Tätigkeit bei der MTG Mannheim und übergibt an Sebastian Bayer, den Weitsprung-Europameister von 2012. Nur weil Harksen seine Athletinnen auch künftig in den besten Händen weiß, fiel ihm der Abschied einigermaßen leicht.

Momente mit Merkel

Jubel für die Kanzlerin, ein Käsebrötchen als Stärkung vor dem Interview, zwei Pannen beim Aufzeichnen von Gesprächen und ein Besuch auf dem Maimarkt. Redakteurinnen und Redakteure des „Mannheimer Morgen“ erinnern sich an ihre Begegnungen mit Angela Merkel.

Rhein-Neckar-Stadion wird 50 Jahre alt

Der VfR Mannheim feiert in diesem Jahr seinen 125 Geburtstag. Ein halbes Jahrhundert lang ist das Rhein-Neckar-Stadion schon die sportliche Heimat der Rasenspieler. Am 9. Dezember 1971 wurde die reine Fußballarena eröffnet – mit einem Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Polizeikontrollen für Nicht-Immunisierte

Das Polizeipräsidium Mannheim und die Stadt Mannheim kontrollierten am Donnerstagabend die Einhaltung der Ausgangssperre für nicht immunisierte Personen im Stadtgebiet.