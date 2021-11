Die Pläne für den Bau eines Supermarktes an der Rudolf-Diesel-Straße in Neckarhausen stoßen auf ein geteiltes Echo. Das hat eine erste Bürgerinfo am Donnerstag vor Ort gezeigt. Dabei meldeten sich vor allem Kritiker, aber auch einige Befürworter zu Wort.

Man habe diese erste Bürgerinformation bewusst in seinem sehr frühen Stadium des Verfahrens angesetzt, betonte Bürgermeister Simon

...