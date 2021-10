Entnazifiziert worden sei er an Leib und Seele durch den swingenden Rhythmus des Jazz. Das hat der legendäre Konzertveranstalter Fritz Rau immer wieder gern betont. Eine Musik von ähnlich befreiender Kraft, die totalitärem Denken per se entgegensteht, bot das Ensemble der Orientalischen Musikakademie Mannheim (OMM) bei seinem Enjoy-Jazz-Heimspiel in der Christuskirche. Sein Klang-Amalgam aus

...