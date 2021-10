Das Elisabeth-Gymnasium ist in das Programm „GemüseKlasse“ aufgenommen worden – jetzt starten erste Projekte. Unter anderem werden in einem Klassenzimmer drei Hochbeete aufgebaut. Mit dem Programm der „GemüseKlasse“ soll die Wertschätzung für Lebensmittel gesteigert werden und Kinder, die immer seltener mit der Natur in Kontakt kommen, sollen erfahren, wo ihre Lebensmittel herkommen. So sollen

...