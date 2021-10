Gestohlene Fahrräder bleiben in Mannheim meistens verschollen

In den ersten Tagen schaut Sarina Höhnle immer wieder aus dem Fenster und hofft, dass es zurück ist: ihr Fahrrad. Sie stellt es eines Abends nach dem Einkauf vor der Haustür ab und vergisst es abzuschließen. Am nächsten Morgen ist es weg. „Es war kein teures Rad, aber es hatte einen Herzenswert“, sagt sie. Ihre Hoffnung: die Fahrradbesichtigung der Mannheimer Polizei.

Die findet - normalerweise - am ersten Donnerstag in jedem geraden Monat statt, war wegen der Corona-Pandemie aber lange ausgesetzt worden. Nun ist wieder ein Termin, doch Höhnle muss ohne ihr geliebtes Rad nach Hause gehen. Wie viele andere auch. Im vergangenen Jahr wurden in Mannheim 1526 Fahrräder bei der Polizei als gestohlen gemeldet. In den letzten fünf Jahren waren es insgesamt 9827 Fahrräder, die ungewollt ihren Besitzer wechselten. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf mehr als fünf Millionen Euro.

Gestohlene Fahrräder können bei der Mannheimer Polizei besichtigt werden. © Stefanie Ball

Auch Torsten Helm ist eine Ziffer in der Polizeistatistik, sein neues Elektrofahrrad musste dran glauben, obwohl es in der Tiefgarage stand. „Die ist abgeschlossen, aber Zugang haben die Bewohner von mehreren Wohnhausblöcken“, erzählt er. Außerdem steht das Garagentor, bevor es automatisch wieder schließt, ein paar Minuten offen. Wie auch immer die Diebe sich Zugang verschafft haben - sein Rad ist weg, 3500 Euro hat es gekostet. Und nicht nur das: Zwei Monate später werden zwei weitere E-Bikes entwendet. Ohne Akkus. „Damit sind die Elektroräder eigentlich wertlos“, wundert sich Helm. Inzwischen hat er sich ein neues E-Bike gekauft, das kettet er mit zwei Schlössern an ein Abwasserrohr. Außerdem hat er eine Alarmanlage mit Sirene angebracht, die Diebe verscheuchen soll.

Die Befürchtung, dass wieder ein Rad geklaut werden könnte, schwingt auch bei Dagmar Görge mit. „Das ist das eigentlich Ärgerliche“, sagt sie. Sie ist mit ihrem Mann in die Hochuferstraße gekommen, um das Fahrrad ihres Sohnes zu suchen. Der hatte das an einem Tag in den Sommerferien vor der Maria-Hilf-Kirche auf dem Almenhof abgestellt, um mit Freunden auf dem 48er-Sportplatz Fußball zu spielen. Wenig später war es weg. Es war helllichter Tag, das Rad mit einem Faltschloss abgesperrt.

Nicht immer sind Fahrradbesitzer so umsichtig, weiß Dino Beierlein: „Da werden dann Räder für 1000 Euro und mehr mit billigen Schlössern ausgestattet.“ Mit einem Bolzenschneider oder einer Flex sind simple Ketten im Nullkommanichts durchtrennt und die Diebe mit dem Rad über alle Berge. Auch die Rahmennummer notieren sich nicht alle. Immer wieder gabelt die Polizei Räder auf, sie liegen im Wald oder ein Bürger meldet, dass ein Rad schon mehrere Tage unabgeschlossen vor seiner Tür steht. Dann kommt die Polizei, stellt es sicher und kann im besten Fall die Rahmennummer mit den eingegangenen Anzeigen abgleichen und so Diebesgut einem Bestohlenen zuordnen. Ob eine GPS-Ortung helfen würde, speziell teure Räder zu schützen? „Dafür müsste der Sensor im Rahmen des Rades eingebaut sein, damit es der Dieb nicht abmontieren kann“, betont Beierlein. Der Wert eines Rades sei ohnehin nicht immer entscheidend, viele Menschen hingen einfach an ihren Drahteseln. „Das ist dann schon traurig, wenn solche Räder entwendet werden.“ Im Schnitt kommen 50 Radsuchende pro Termin in die Hochuferstraße, und einer, vielleicht auch mal zwei haben das Glück, dass das gute Stück tatsächlich in der Halle steht. „Da ist die Freude immer groß.“

Alle Räder, für die sich nach der Fahrradbesichtigung kein rechtmäßiger Besitzer findet, werden ans Fundbüro der Stadt überstellt. Immer wieder stellt die Polizei auch Fahrräder sicher, etwa bei Wohnungsdurchsuchungen oder bei Verkehrskontrollen von Kleintransportern, die auffällig viele Räder geladen haben. Bleibt der Fall ungeklärt und kann der Eigentümer nicht ausfindig gemacht werden, landet das Fahrrad ebenfalls in der Hochuferstraße. Kommt dort niemand vorbei, dem das Rad gehört, geht es weiter ins Fundbüro. Dort stehen, so heißt es seitens der Stadt, jede Menge Fahrräder, die nach einer Aufbewahrungsfrist von sechs Monaten verkauft werden. So wollen einige nach erfolgloser Fahrradbesichtigung noch ins Fundbüro. Schließlich stirbt die Hoffnung zuletzt.