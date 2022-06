In den vergangenen Wochen bekam Tim Schork einen Vorgeschmack darauf, was ihm in dieser Saison im schlechten Fall beim SV Waldhof blühen könnte. Latente Unruhe und nervöse Diskussionen im Umfeld prägten die kurze Sommerpause beim Mannheimer Fußball-Drittligisten. Wann kommt der neue Trainer? Wann werden endlich Neuzugänge vorgestellt? Die immense Erwartungshaltung, geschürt durch das von der

