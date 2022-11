Was den Pfälzern die Mopsfledermaus, ist in Mannheim der Feldhamster. Wer ihn in Zusammenhang mit einem Bauprojekt erwähnt, erntet meist wissendes Grinsen. Schließlich erinnern sich viele noch daran, dass dieses possierliche Tierchen einst beinahe den Bau der SAP Arena im Bösfeld verhindert hätte. Nun haben Feldlerche und Bienenragwurz-Orchidee gute Chancen, ähnlich bekannt zu werden. Denn

...