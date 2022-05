Øm 15. Mai war’s jetz soweit: Middä kalt Soffi, sinnse allä dursch, die Eisheilischä, kä Øngschd vor Froschd brauch ma mehr hawwä als Gärtler. In de Gaddäzända laafd zwar schunn ä gønzi Weil ä Gscheffd, awwa jetz gibt’s kä Haldä mehr, do iss de Deifl los, s’wärd gekaaft, wass die Haushaltskass hergibt. Wer jetz nädd schnell wass in die Erd bringt, dämm kønn mønschäs bliehä – awwa kä Blummä

