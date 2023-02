Es gibt jo, ihr Leit, isch denk, ihr kännd’sä, die ald Gschischd, wie der Schpruch „Mønnem, vornnä!“ entschdonnä iss. Isch will dess a gaa nädd in eepischa Breidä do uffdreeslä , awwa wie’s hald so iss, bei aldä Schprisch vunn friah: Die ähnä sagä so, die ønnarä so.

Feschd steht awwa: Die Moin-Negga-Eissäbøhn iss vunn Heidelberg kummä unn in Friddalä øm Bøhnhof, hodd de Schaffna dønn

...