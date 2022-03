Ihr wissd jo, dass isch alsämol vunn Bekønndä de Hund nämmä du, also wønn die in Urlaub odda sunsch irgändwie førd sinn, wosänn nädd midd hie nämmä kännä. Mir zwee, also der Daggl unn isch, ma vaschdehä uns subba. Hugo heeßda unn heerd uffs Word. Wønn isch ruf: „Hugo, kumm heer, odda nädd?“ Dønn kummda heer odda nädd. Midd ønnara Leid kännä mir nädd so gut, de Hugo unn isch. Iwwahaupt sinn mir

...