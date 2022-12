Interaktiv

Männerleiche in Mannheim - Tatverdächtiger ermittelt

Etwa 250 Kilometer trennen das Cahn-Garnier-Ufer in Mannheim vom Hauptbahnhof in Köln. Wie berichtet war in der Quadratestadt am Samstag, 10. Dezember, ein 37 Jahre alter wohnsitzloser Mann tot aufgefunden worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen