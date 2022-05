Spiele-Tipps in Serie: "Noch mal!"

Mannheim. Noch mal! Selten war ein Spieletitel so einfach und prägnant.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hoffnung des Verlages bei der Namensgebung erfüllt sich recht häufig – so schnell (max. 20 Minuten), so leicht, so 'Will-noch-mal' spielt sich dieses Spiel aus der Gattung 'Würfeln und Kreuze machen'. Hinzu kommt, dass jeder immer am Zug ist: Einer würfelt, alle kreuzen.

Worum geht es? Alle Mitspielenden erhalten einen Block mit farbigen Feldern unterschiedlicher Größe. Es gibt drei Würfel mit den fünf Farben der Blockfelder, eine Seite zeigt ein schwarzes X. Das ist der Farb-Joker. Und es gibt drei Würfel mit den Werten eins bis fünf, eine Seite zeigt ein schwarzes Fragezeichen. Das ist der Wert-Joker.

Der/die Würfelnde macht Selbiges mit allen sechs Würfeln und sucht sich eine Farb-Werte Kombination aus – z. B. fünf Gelb – und kreuzt passend auf dem eigenen Tableau an. Die Mitspielenden haben dann noch die Kombinations-Auswahl aus den verbliebenen vier Würfeln. Das gibt ab der vierten Runde. Die ersten drei Runden hat jeder aus allen Würfeln die volle Auswahl – damit das Spiel schneller Fahrt aufnimmt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© Schmidt Spiele

Niemand muss etwas ankreuzen, es gibt keine Fehlwürfe. Aber Ankreuzen ist halt schon sinnvoll, denn es geht darum, möglichst schnell eine ganze Spalte oder alle Felder einer Farbe gefüllt zu haben und dies zu kommunizieren: 'Spalte F ist zu'. 'Ich habe Rot voll'. Das gibt dann volle Punktzahl. Alle anderen bekommen bei späterer Erfüllung auch noch, aber halt weniger, Punkte.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Ja, ich möchte externe Inhalte angezeigt bekommen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Gibt es Regeln fürs Ankreuzen? Ja. Zu Beginn muss zwingend ein Feld in der mittleren Spalte angekreuzt werden, danach immer angrenzend an ein bereits vorhandenes Kreuz. Es kommt also darauf an, sich möglichst schnell auszubreiten, um bei jedem Wurf möglichst viele (Farb-)Optionen zu haben. Und bei wenigen Spielern kann es nichts schaden, sich auf eine Ausbreitungsrichtung (also nach links oder nach rechts) zu konzentrieren, am besten die Richtung, in der die anderen nicht gehen.

Besonderheiten: Die schwarzen Joker-Würfel stehen für beliebige Farbe bzw. Wert, kosten aber bei Nutzung jeweils einen Punkt. Meine Abwägung, ob mir das im Einzelfall mehr bringt als schadet. Gegen Ende eher Ersteres.

Mehr zum Thema Die 20 besten Spiele des 21. Jahrhunderts (4) „Just One“ – kooperativer Kartenspaß Mehr erfahren Die 20 besten Spiele des 21. Jahrhunderts (1) "Qwirkle" - zeitloses Familienspiel für Gerissene Mehr erfahren Die 20 besten Spiele des 21. Jahrhunderts (2) „Azul“ - so macht Fliesenlegen Spaß Mehr erfahren

Es gibt Felder in der Größe von eins bis sechs. Die Würfel-Werte gehen aber nur bis fünf. Auch der Wert-Joker darf nur einen dieser Werte annehmen. Es empfiehlt sich daher, die 1er bis 5er Felder mit einer Würfel-Kombi komplett anzukreuzen. Die 6er Felder müssen zwangsläufig in zwei Schritten befüllt werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Einige Blockfelder haben einen Stern. Für jeden nicht angekreuzten gibt’s am Spielende zwei Minuspunkte.

Spielende ist, wenn ein Spieler alle Felder zweier Farben vollständig angekreuzt hat. Nun zählen alle ihre Spalten- und Farben-Punkte, verbliebene (nicht verwendete) Joker-Punkte, minus noch nicht angekreuzter Stern-Felder. So ab 30 Punkten war es ein gutes Spiel.

So bewerten wir das Spiel Spielspaß: 4 Einstiegshürde: 5 Langzeit-/Wiederspiel-Reiz: 4 (Bewertungsskala: 1-5)

Der Verlag gibt als Parameter 1-6 Spieler ab acht Jahren an. Meines Erachtens können es aber auch gerne mehr Spielende sein, da man ja parallel spielt. Und auch die Solo-Variante macht Spaß. Hierzu gibt es auch eine passende kostenlose App für Handy oder Tablet.

Für den erweiterten Spielspaß gibt es Extra-Blöcke in anderen Farben und mit anderer Felderaufteilung. Die Regeln bleiben. Darüber hinaus gibt es weitere Spiele im Noch mal! Universum, die der Autor noch nicht gespielt hat: Z. B. 'Noch mal so gut!' und 'Noch mal! Kids.‘

Tipp: Und wie bei allen 'Vom-Block-Abreiß-und-dann-Blätter-Wegwerf' Spielen gilt auch hier: Blätter laminieren und mit abwaschbaren Stiften arbeiten hilft bei häufigem Noch mal! Extra-Blöcke und -Geld zu sparen.

Spielregeln: https://www.schmidtspiele.de/details/produkt/noch-mal-.html