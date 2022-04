Die Jagd nach Preziosen: Splendor

Mannheim. „In Splendor stellen die Spieler wohlhabende Händler der Renaissance dar. Ihre Reichtümer nutzen sie dazu, Minen und Transportmittel zu kaufen sowie Kunsthandwerker anzustellen, um Rohdiamanten in kostbare Juwelen zu verwandeln.“

Aha. Lese ich mit dem Schreiben dieser Rezension und nach diversen Splendor-Partien auch mal den Plot des Spieles. Nett, aber irrelevant. Es ist auch abstrakt und out-of-historical-context spielenswert sowie optisch und haptisch gelungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Spielablauf:

Das Spiel ist auch für Wenigspieler geeignet: Die Regeln sind auf 1,5 Din A-4 Seiten erklärt; und schon kann es losgehen. Laut der Spielregeln mit dem oder der Jüngsten, indem er oder sie drei unterschiedliche der offenen ausliegenden Edelsteinchips nimmt.

Diese sind zwar nicht so wertvoll wie die Preziosen, die sie darstellen sollen (Smaragd, Saphir, Rubin, Diamant und Onyx), fühlen sich aber sehr wertig in – wie schwere Roulette- oder Poker- Jetons und schmeicheln der Hand.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

© Space Cowboys

Maximal zehn Chips darf ich vor mir liegen haben. Spätestens dann sollte ich stattdessen die zweite mögliche Aktion ausführen: Mit den Chips eine Entwicklungskarte kaufen. Die Karten liegen in der Mitte in einem drei mal vier Raster aus und geben neben direkten Siegpunkten weitere virtuelle Edelsteine, die ebenfalls vor sich abgelegt werden. Mit diesen und weiteren realen Chips kann ich dann noch höherwertigere Karten mit weiteren Siegpunkten kaufen. Die Chips kommen wieder in die Auslage, die Karten sind dauerhafte Edelsteine. Somit kommt man nach und nach auf immer mehr bereits Edelsteine und kann auch schon mal eine Karte 'kostenlos' kaufen. Final sollte es dann irgendwann reichen, eine der ebenfalls ausliegenden vier Adligen-Karten zu nehmen = Im Spieltext: Besuch von einem Adligen und dadurch Ansehen erhalten.

Ziel und Sieg:

Wer als erster 15 (Prestige-)Punkte erreicht – über die Karten und über die Adeligen – gewinnt. Die aktuelle Runde wird dabei noch zu Ende gespielt. Damit kommt jeder Mitspielende gleich häufig dran.

Die Fakten zu Splendor Spieler:2 - 4 Dauer:30 Minuten Alter: ab 10 Jahren Erscheinungsjahr: 2014

Zugegeben: Splendor spielt sich etwas solitär und bis auf das Aufeinanderklackern der Chips (und das macht wirklich jeder, weil's einfach so schön haptisch ist) ist es eher ruhig – vielleicht ein Grund, warum es bei der Wahl zum Spiel des Jahres 2014 gegen Camel Up den Kürzeren gezogen hat. Aber die Aktionen sind sehr schnell und so gibt es kaum Downtime. Somit bin ich immer gleich wieder dran, und muss ja dazwischen auch die Aktionen und damit die Pläne der anderen im Auge behalten.

Denn es sollte schon auffallen, dass noch jemand die roten Chips/Karten sammelt, um vor mir die Entwicklungskarte für sieben (rote) Rubine mit den vier Siegpunkten zu kaufen. Und diesem Jemand sollte ich zuvorkommen – oder meine Taktik/Farbe(n) ändern.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Der Glücksfaktor kommt ins Spiel, wenn eine gekaufte Entwicklungskarte durch eine neue ersetzt wird, ich dran bin, ich sie gebrauchen kann, ich sie mir leisten kann - der nach mir Am-Zug-Seiende auch, aber ich halt zuerst.

Um das abzufedern gibt es neben den fünf Edelsteinchips auch noch Goldchips (irgendwo muss der Name Splend'or ja herkommen). Diese kann ich nehmen, wenn ich keine Edelsteine nehmen kann oder will (Auslage unpassend, leer oder (Hand)Limit von zehn dadurch übertroffen). Und insbesondere kann ich mir dann eine beliebige ausliegende Karte reservieren – also im obigen Szenario die Sieben-Rubin-Karte der Konkurrenz wegnehmen und später 'kaufen', also auslegen. Der Goldchip gilt dabei oder für andere Käufe als Edelsteinchip-Joker.

Ideal für vier Spielende - aber es gibt mehrere Möglichkeiten:

Das Beschriebene gilt für vier Spieler. Die Spielregel listet Adaptionen für zwei und drei wohlhabende Händler der Renaissance. Wir haben es auch schon mit fünf Spielern erfolgreich beendet, auch wenn die Chips dann etwas knapp werden.

Meist dauert eine Partie um die dreißig Minuten. Ist also noch Zeit für eine weitere.

Mit 'Die Städte von Splendor' ist eine Erweiterung (benötigt das Basisspiel) erhältlich.

https://www.asmodee.de/produkte/splendor