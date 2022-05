Volles Programm bei Zeltfestival und BASF, in SAP Arena, Capitol, Schatzkistl und Co.

6. Mannheimer Zeltfestival startet mit Clueso-Konzert

Mannheim. Das Zeltfestival Rhein-Neckar auf dem Mannheimer Maimarkgelände geht in seine sechste Saison. Den Auftakt bestreitet der erfolgreiche Erfurter Sänger, Songwriter und Rapper Clueso, der am Mittwoch, 25. Mai, zusammen mit seiner Band auf die Palastzelt-Bühne tritt. Mit dabei hat er seinen schlicht „Album“ betitelten neuesten Langspieler, der es bis auf Platz zwei der Charts geschafft hat (hier unser Vorab-Interview). Die Zeltfestival-Show beginnt um 19 Uhr, im Vorprogramm spielt Martin Hübner feat. Antonio Lucaciu. Karten gibt es im Ticketshop für 49 Euro (plus Gebühr). An der Abendkasse beträgt der Einlass 52 Euro.

Video Clueso, „Alles Zu Seiner Zeit“:

Einen Tag später, am 26. Mai, lässt die Techno-Brass-Band Meute ihre Blechbläser-Hymnen im Zelt erklingen. Das Maimarktgelände ist für die Hamburger übrigens ein Ort mit besonderer Bedeutung: Hier hatte die 2015 gegründete Formation ihren ersten Festival-Auftritt bestritten, namentlich auf dem Maifeld Derby, und später ihr erstes Hallenkonzert im Maimarktclub gegeben. Im Vorprogramm operiert das Duo Cari Cari sowie ein weiterer Act. Beginn ist um 17.30 Uhr. Tickets kosten online 40 Euro (plus Gebühren), an der Abendkasse 43 Euro.

Meute, „You & Me“ (Flume Remix):

Zurück in die Gitarren-starken 90er Jahre geht es am Freitag, 29. Mai, ab 17 Uhr beim „X-Over-Mannem Festival!“. Mit dabei: die unvergessenen Crossover-Combos Guano Apes, Clawfinger, Emil Bulls, Dog Eat Dog sowie VP-1. Online gibt es Tickets für 45 Euro (plus Gebühr), an der Abendkasse für 50 Euro. Guano Apes, „Lords Of The Boards“:

Am Samstag, 30. Mai, feiert das erste „DASDING Festival“ auf dem Maimarktgelände seine Premiere. Ab 16 Uhr drücken sich hier überaus angesagte Bands und Solokünstler und -künstlerinnen aus Rock, Pop und Rap das Mikro in die Hand, im Einzelnen: Provinz, Majan, Jeremias, Schmyt und 01099, Luna, Nina Chuba, Paula Hartmann, Loi, Rote Mütze Raphi und Zavet. Online kosten Tickets dafür 49,90 (plus Gebühr). Provinz, Majan und Jeremias, „Liebe zu dritt“:

Eine gutes Stück härter dürfte es am Sonntag, 29. Mai, ab 14.30 Uhr beim „Punk in Drublic“-Festival zugehen. Das verspricht jedenfalls das Band-Line-Up mit NOFX, Pennywise, Me First And The Gimme Gimmes, Talco, Ignite, Pulley, The Bombpops, Days'n'Daze und Pinc Louds. Ab 69,13 Euro (plus Gebühr) sind hierfür Karten im Webshop erhältlich.

Alle Infos zu den Konzerten und zum Kartenerwerb gibt es hier:

zeltfestivalrheinneckar.de

„Chako“ Habekost stellt im Capitol neues Programm vor

Mannheim. Neues vom Meister der kurpfälzischen Wortakrobatik: Christian „Chako“ Habekost stellt am Samstag, 28. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol sein jüngstes Programm „Life is ä Comedy“ vor und wird dabei „so persönlich, direkt und ungeschminkt wie noch nie zuvor in seiner 30-jährigen Karriere“, stellt die Vorankündigung in Aussicht. Es ist die traditionelle offizielle Premiere in Chakos Geburtsstadt (hier ein Bericht von der fulminanten Vorpremiere in Bad Dürkheim). Der promovierte Humorist tritt gleichsam als Hauptdarsteller auf der Bühne seines Lebens in Erscheinung - und zwar „von der Geburt bis zur Pandemie, vom Mannheimer Kinderhort bis ins Capitol, vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger bis zum (kur)pälzisch groovenden Dialektiker, vom Klassenkasper im Gymnasium bis zum Reggae-Doktor im Elfenbeinturm, von der Neckarstadt nach Trinidad und an die Weinstraße.“ Auch in diesem Vorgespräch gab der 60-Jährige schon mal einen intensiven Einblick in die Entstehung des neuen Programms. Karten gibt es in zwei Kategorien für 37,10 oder 41,50 Euro, ermäßigt für 33,80 oder 37,10 Euro. Die Capitol-Tickethotline ist unter der Rufnummer 0621/3367333 zu erreichen. Online sind Karten zum Normaltarif ab 39,60 Euro (plus Gebühr) erhältlich.

Alle Termine und Vorverkauf unter chako.de

30 Jahre nach rassistischen Übergriffen auf der Schönau zeigt das Stadtensemble „Brennstoff“ am Mannheimer Nationaltheater

Mannheim. „Brennstoff“ heißt die neue Produktion von und mit dem Mannheimer Stadtensemble und Dramatikerin Antigone Akgün, die am Donnerstag, 26. Mai, 20 Uhr, seine – bereits ausverkaufte - Premiere im Studio Werkhaus des Nationaltheaters (NTM) feiert. Drei Jahrzehnte nach den rassistischen Angriffen auf ein Wohnheim für Geflüchtete in Mannheimer Stadtteil Schönau stellt das Ensemble hierin „brennende Fragen an die damaligen Ereignisse, um eigentlich unsere Gegenwart und Erinnerungskultur in den Blick zu nehmen.“ Karten für die Uraufführung der Performance mit anschließender Diskussion kosten 18, ermäßigt zehn Euro. Die Nächsten Vorstellungen folgen am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, jeweils um 18 und 20.30 Uhr. Das NTM-Kartentelefon hat die Rufnummer 0621/1680150. Weitere Informationen zu der Uraufführung finden sich unter diesem Link: nationaltheater-mannheim.de

Luke Mockridge tritt mit zwei Shows in Mannheimer SAP Arena auf

Mannheim. Mit gleich zwei Vorstellungen kehrt Comedian Luke Mockridge nach seiner teilweise schlagzeilenbedingten Auszeit in die Mannheimer SAP Arena zurück: Am Donnerstag und Freitag, 26. und 27. Mai, jeweils 20 Uhr, präsentiert er dort mit „Welcome to Luckyland!“ sein aktuelles Programm: „Den Koffer voller Optimismus, Instrumente und Stories über das Leben, die Welt und die Aufgabe, als 90er-Jahre-Kind endlich Verantwortung für die Welt zu übernehmen, macht sich Deutschlands Ausnahmekünstler wieder auf Tour!“, stellt die Programmvorschau hierfür in Aussicht. Die SAP-Arena-Tickethotline ist unter der Nummer 0621/18190333 zu erreichen. Karten kosten online 42,45 Euro (plus Gebühr). Mehr Informationen und die Tickets zu den Shows gibt es an dieser Stelle: saparena.de

BASF feiert 100 Jahre Kulturengagement mit Festwoche

Ludwigshafen. „100 Jahre BASF-Kulturengagement“ feiert das Ludwigshafener Unternehmen derzeit mit einer Festwoche, die noch bis 30. Mai andauert. Im Rahmen des Jubiläumsprogramms befasst sich der Künstler, Autor und Performer Armin Chodzinski am Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, im BASF-Feierabendhaus bei einer Lecture Performance gemeinsam mit den #drccallstars mit dem Thema „F wie Feierabend - oder: Wer repariert die 5-Uhr-Sirene?“. Karten zu zehn Euro sind über den BASF-Webshop erhältlich.

Die Jazzrausch BigBand präsentiert mit ihrem „Emergenz“-Programm am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, im Kulturzentrum dasHaus ein „Best-of“ aus zehn Bigband-Jahren: „Freuen Sie sich auf große Sounds mit fetten Grooves, Tanzmusik mit Köpfchen, Elektro mit Gebläse – und eine rauschhafte Nacht“, notiert die BASF hierzu. Tickets kosten 25 Euro.

Ein Festkonzert gibt die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz am Sonntag, 29. Mai, 18 Uhr im Feierabendhaus. Dirigent ist Miguel Pérez Iñesta, Iñigo Giner Miranda zeichnet für Dramaturgie und Regie verantwortlich. Damit wird zugleich an den Jubiläumsanlass erinnert, denn am 30. November 2021 jährte sich zum 100. Mal jenes Konzert des damaligen Pfalzorchesters, das als die Geburtsstunde des BASF-Kulturengagements gilt (die Geburtstagsfeier im November musste verschoben werden). Hierfür waren zuletzt aber keine Konzertkarten mehr erhältlich.

Den Abschluss der Festwoche bestreitet am Montag, 30. Mai, um 19 Uhr die Fire Evening House Band – eine Combo aus BASF-Kolleginnen und -Kollegen - im Feierabendhaus. Dazu ist der Eintritt kostenlos, wer das Konzert besuchen will, meldet sich unter basf.konzerte@basf.com an.

Eine Übersicht über die Festwoche findet sich hier: basf.com

Moses Pelham macht im Mannheimer Capitol Station

Mannheim. Seine „Emuna“-Tour hatte Rapper und Sänger Moses Pelham wegen der Corona-Pandemie erst abbrechen, dann erneut verlegen müssen (hier unser Interview zum Album, auf dem der Rödelheimer Hartreimer erstmals selbst singt). Da er aber mit „Nostalgie Tape“ zwischenzeitlich ein neues Album veröffentlicht hat, wurde die aktuelle Konzertreise kurzerhand „Emuna + Nostalgie Tape“-Tour benannt. Und die führt den einstigen Rödelheim-Hartreim-Projekt-Gründer und seine Band am Donnerstag, 26. Mai, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Der Stehplatz im Parkett kostet 42,50 Euro, der Sitzplatz auf der Empore 48,30 Euro. Die Tickethotline hat die Rufnummer 0621/3367333. Online-Tickets gibt es ab 45 Euro (plus Versand). Zu mehr Details und zum Ticket-Link führt ein Klick hierhin: capitol-mannheim.de

Video Moses Pelham, „Emuna“:

Micky Beisenherz spricht über „Apokalypse & Filterkaffee“ in Alter Feuerwache

Mannheim. Der bekannte Autor, Moderator, Podcaster und Kolumnist Micky Beisenherz lädt zu einem Abend unter dem Motto „Apokalypse & Filterkaffee“ am Donnerstag, 26. Mai, um 20 Uhr in die Alte Feuerwache Mannheim ein. Das könnte kurzweilig werden, denn „nicht selten sorgen seine Alltagsbetrachtungen, Provokationen und messerscharfen Analysen für Aufruhr. Oder Klagen. Und genau so soll es auch sein – Beisenherz ist der Lang Lang auf der Klaviatur der sozialen Medien“, wie das Feuerwache-Programm hervorhebt. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Webshop gibt es Karten für 28,50 Euro (plus Gebühr). Hier wird man zur Programmankündigung weitergeleitet: altefeuerwache.com

Theater im Pfalzbau zeigt Johan Simons „Hamlet“

Ludwigshafen. Mit Johan Simons' „Hamlet“-Inszenierung gastiert das Schauspielhaus Bochum am Mittwoch und Donnerstag, 1. und 2. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Ludwigshafener Theater im Pfalzbau. Mit Schauspielerin Sandra Hüller in der Titelrolle wird Shakespeares Drama hierbei zu einem Plädoyer für radikale Ehrlichkeit. Tickets kosten zwischen 23 und 41 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar. Kartenbestellungen sind per E-Mal an pfalzbau.theaterkasse@ludwigshafen.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0621/5042558 möglich. Weitere Informationen zum Gastspiel: theater-im-pfalzbau.de

Trailer „Hamlet“, Schauspielhaus Bochum:

RebellComedy zeigt „DNA“-Show im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Das RebellComedy-Format hat einem schon allerhand unterhaltsame Stunden beschert - und immer wieder aufregende neue Künstlerinnen und Künstler vorgestellt. Jetzt ist das Comedy-Kollektiv mit seiner „DNA“-Show am Donnerstag, 26. Mai, um 20 Uhr im Mozartsaal des Mannheimer Rosengarten zu sehen. Mit dabei sind Alain Frei, Babak Ghassim, Benaissa Lamroubal, Hany Siam, Khalid Bounouar, Ususmango, Salim Samatou und DJ Wati. Außerdem sollen auch wieder „Special Guests“ teilnehmen. Karten kosten online ab 37,40 Euro (plus Gebühr). Tickets zur Show gibt es über die RebellComedy-Internetseite:

rebellcomedy.de

Joey Kelly zeigt „Abenteuer Leben“ im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Kelly-Family-Mitglied Joey Kelly präsentiert seine Multivisions-Show „Abenteuer Leben“ am Donnerstag, 26. Mai, 20 Uhr, im Mannheimer Rosengarten. In dem rund zweistündigen, mit Videos und Fotos angereicherten Vortrag spricht der Musiker über seine Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler. Außerdem gewährt er private Einblicke in die frühen Jahre der Kelly Family, als die Eltern noch lebten und die Familie den Lebensunterhalt mit Straßenmusik bestritt, verrät die Programmankündigung. Online kosten Tickets für die Show ab 30,15 Euro (plus Versandgebühr).

Die Veranstaltung im Rosengarten-Terminkalender: mcon-mannheim.de

Patrick Salmen präsentiert Bühnenpoesie in Alter Feuerwache Mannheim

Mannheim. „Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige“ titelt der Abend mit Autor und Bühnenpoet Patrick Salmen, der am Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, in der Alten Feuerwache Mannheim über den Irrsinn dieser Welt sinniert: „Doch statt sich in den Abgründen des Zynismus zu verlieren, macht er sich auf die Suche nach seinem positivsten Ich. Und scheitert am Ende. Vielleicht aber auch nicht“, spekuliert die Programmvorschau munter. Als „Special Guest“ ist Poetry-Slammer Nektarios Vlachopoulos mit von der Partie. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 22 Euro. Online gibt es Karten für 20,80 Euro (plus Gebühr). Alle Infos zur Veranstaltung finden sich hier: altefeuerwache.com

„Disney in Concert“ bringt neue Show in Mannheimer SAP Arena

Mannheim. Ihre neue Show „Dreams Come True“ zeigt die „Disney in Concert“-Reihe am Mittwoch, 25. Mai, 20 Uhr, in der Mannheimer SAP Arena. Die Gesangs-Solistinnen und -Solisten Mandy Capristo aus Bürstadt, Roberta Valentini, Judith Lefeber, Elisabeth Hübert, Judith Caspari, Anton Zetterholm, Philipp Büttner, Enrico de Pieri und Richard-Salvador Wolff präsentieren in diesem Format zusammen mit dem Hollywood-Sound-Orchester unter Leitung von Wilhelm Keitel die schönsten Disney-Melodien. Daniel Boschmann führt als Moderator durch den musikalischen Abend. Karten gibt es ab 59,90 Euro, für Kinder ab 50,90 Euro (jeweils plus Gebühr). Ticket-Infos finden sich an dieser Stelle: saparena.de

Ausführliche Show-Informationen gibt es hier: semmel.de

Johnny Logan und Justin Sullivan spielen im Musiktheater Rex

Bensheim. Zwei überaus illustre Gäste kann das Bensheimer Musiktheater Rex in den kommenden Tagen begrüßen. Zunächst tritt dort am Donnerstag, 26. Mai, 20.30 Uhr, Justin Sullivan auf, seines Zeichens Sänger, Gitarrist, Kopf und Herz der 1980 gegründeten britischen Band New Model Army (hier unser aktuelles Interview). Zugleich wanderte der Musiker jedoch auch immer wieder auf Solo-Pfaden – vor knapp 20 Jahren veröffentlicht er sein erstes eigenes Studioalbum. Und solo ist er derzeit auch auf seiner „Surrounded Tour“ unterwegs. An der Abendkasse kostet der Eintritt 30 Euro, im Webshop 28,50 Euro (plus Gebühr).

Justin Sullivan, „Fate“ (live in der Batschkapp):

Am Freitag, 27. Mai, 20.30 Uhr, tritt dann kein Geringerer als der Pop-Star und zweifache Eurovision-Song-Contest-Gewinner Johnny Logan auf die Rex-Bühne. 2020 feierte der Sänger und Songschreiber sein 40. Bühnenjubiläum. Auf seiner aktuellen „The Irish Soul“-Tour nimmt er sein Publikum nun mit auf eine musikalische Reise durch diese vergangenen vier Dekaden. Das Konzert ist bestuhlt. An der Abendkasse beträgt der Eintritt 45 Euro, Online-Tickets kosten 42,85 Euro (plus Gebühr). Zur Rex-Konzertübersicht geht es über diesen Link: rex-ticketshop.de

Johnny Logan, „Somebody Like You“ (im ZDF-„Fernsehgarten“):

Wolf Maahn rockt im Mannheimer Capitol

Mannheim. Mit Wolf Maahn stattet ein ausgewiesener Kult-Musiker dem Mannheimer Capitol am Sonntag, 29. Mai, 19 Uhr, einen Konzertbesuch ab. Über ein Dutzend Langspieler hat der Sänger und Songschreiber seit Anfang der 80er Jahre eingespielt, und man darf wohl darauf bauen, dass auch Klassiker wie „Rosen im Asphalt“, „Ich wart auf Dich“ oder „Gelobtes Land“ nicht in seinem „Live Tour 2022“-Programm fehlen, das er zusammen mit seiner Band zum Besten gibt. Karten gibt es für 33,90 oder 37,20 Euro (Tickethotline: 0621/3367333), im Online-Shop ab 36,40 (plus Gebühr). Mehr Informationen zum Konzert und zu den Karten: capitol-mannheim.de

Burgtheater Wien zeigt „Medea“ in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Mit der „Medea“-Inszenierung des australischen Regisseurs und Dramatikers Simon Stone ist das Burgtheater Wien am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, jeweils um 19.30 Uhr, bei den Ludwigshafener Pfalzbau Bühnen zu Gast. Stone versetzt seine „Medea“ dabei die Gegenwart und mischt Euripides' antike Tragödie mit einer realen Geschichte: In den 1990ern setzte demnach die amerikanische Ärztin Debora Green nach ihrer Scheidung das Fami-lienhaus in Brand und tötete dabei ihre drei Kinder. Aus Medea wird bei Stone die Pharmazeutin Anna, die gerade einen Aufenthalt in der Psychiatrie hinter sich hat und nun die Beziehung zu ihrem Mann Lucas wiederbeleben will - der jedoch ein Auge auf die Toch-ter seines Chefs geworfen hat. In der Titelrolle der Burgtheater-Produktion ist Schauspielerin Caroline Peters zu sehen. Karten für das Gastspiel im Theater im Pfalzbau kosten zwischen 26 und 47 Euro, Ermäßigungen sind verfügbar.

Spitzklicker und Co. unterhalten im Mannheimer Schatzkistl

Mannheim. Gute Unterhaltung auf den verschiedensten Ebenen verspricht das Programm des Mannheimer Musik-Kabaretts Schatzkistl in den kommenden Tagen. Zunächst beginnt am Donnerstag, 26. Mai, um 20 Uhr, die nächste „Irish & American Folk Night“, diesmal mit Patchfolk, einer fünfköpfigen Band aus der Rhein-Neckar-Region, die seit langem Jahren fester Bestandteil der hiesigen Folkszene ist. Der Eintritt kostet 16,90 Euro.

„Lassen Sie mich durch - ich bin Oma!“, ruft die Komödiantin und Musikkabarettistin Madeleine Sauveur am Freitag, 27. Mai, 20 Uhr, von der Schatzkistl-Bühne. Begleitet wird sie bei ihrem Programm von Kapellmeister Clemens Maria Kitschen. Karten gibt es für 21,50 Euro.

Die für Samstagabend, 28. Mai, geplante „Sex & Dolce Vita“-Show mit Roberto Capitoni wurde abgesagt. Planmäßig aufgeführt wird aber die Komödie „Ehe im Lockdown“ mit Cynthia Popa und Volker Heymann, und zwar am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr. Auch hier kostet der Eintritt 21,50 Euro.

Und schließlich liefert die Kabarettgruppe Die Spitzklicker am Montag, 30. Mai, 20 Uhr, „Seelenfutter Querbeet“. Wer die Weinheimer schon einmal live erlebt hat, weiß, dass die Programmankündigung dazu nichts Falsches verspricht, wenn sie vermerkt: „Allen Mitgliedern des Ensembles, die auch musikalisch bis hin zu a-cappella-Songs einiges zu bieten haben, sitzt der Schalk im Nacken. Und der Humor der ganzen Truppe löst jedesmal aufs Neue Begeisterung und Frohsinn bei den Zuschauern aus.“

Karten dazu gibt es für 27 Euro.

Zwei Tage darauf, am Mittwoch, 1. Juni, 20 Uhr, findet die „Schatzkistl Burlesque Nacht“ mit Fanny di Favola und ihren Gästen statt - nämlich Bianca Nevius, Chouchou Magique und als „Special Guest“ Sandy Beach. Hier beträgt der Eintritt 27,50 Euro. Zu den vorgenannten Veranstaltungspreisen kommen gegebenenfalls noch Bearbeitungs- und Servicegebühren hinzu. Den ausführlichen Schatzkistl-Spielplan gibt es hier: schatzkistl.de

Hip-Hop-Quartett rappt im Mannheimer MS Connexion Complex

Mannheim. Eine geballte Ladung Hip-Hop-Expertise erwartet das Publikum am Dienstag, 31. Mai, ab 20 Uhr im Mannheimer MS Connexion Complex. Dort greifen die Rapper PA Sports, Kianush, Jamule und Fourty im Zuge ihrer „Live Is Pain“-Tour zu den Mikrofonen. Die Türen zum Konzert öffnen sich für 31,30 Euro. Tickets gibt es über den Veranstalter, das Weinheimer Café Central, an dieser Stelle: cafecentral.de

SWR Festspiele in Schwetzingen gehen in Endrunde

Schwetzingen. Die diesjährigen SWR Festspiele im Schloss Schwetzingen nähern sich allmählich ihrem Ende. Aber nicht bevor Sopranistin Julia Lezhneva und das Orchester Concerto Köln, das sich 1985 für historisch informierte Aufführungen gründete, am Mittwoch, 25. Mai, um 19.30 Uhr im Rokokotheater musiziert haben. Aufgeführt werden dabei Werke von Johann Christian Bach, Ignaz Jacob Holzbauer, Georg Joseph Vogler, Antonio Salieri und Wolfgang Amadeus Mozart. Karten für das „Mannheimer Schule“-Konzert gab es aktuell noch in den Platzkategorien für 69 oder 89 Euro. Bei den Festspiel-Veranstaltungen sind jeweils auch Ermäßigungen verfügbar.

„Echos aus Arkadien“ lässt die Accademia del Piacere am selben Mittwoch, 21.30 Uhr, im Jagdsaal vernehmen. Mit Blick auf das diesjährige „Arkadien“-Leitmotiv der Festspiele gibt das spanische Ensemble hierbei einen Einblick in die Epoche des 17. und 18. Jahrhunderts und deren Nachklänge – mit Stücken von Jean-Baptiste Lully, François Couperin, Marin Marais, Antoine Forqueray und Jean-Philippe Rameau. Tickets waren zuletzt noch in den Platzgruppen für 31 oder 46 Euro verfügbar.

Streichquartette von Franz Schubert (D-Dur D 74), Thomas Adès (op. 12, „Arcadiana“) und Alexander von Zemlinsky (Nr. 1 A-Dur op. 4) präsentiert das französische Ensemble Quatuor Diotima am Donnerstag, 26. Mai, um 11 Uhr im Mozartsaal. Karten waren aktuell noch in den Kategorien zwischen 27 und 65 Euro erhältlich.

Um Eindrücke und Gespräche rund um neue und alte Aufnahmen sowie um viele neue Höreindrücke geht es beim SWR2-Format „Das musikalische Quintett“, zu dem Moderator Jörg Lengersdorf am selben Tag um 16 Uhr die Musikkritikerin Susanne Benda, deren Kollegen, Jan Brachmann, Sabine Fallenstein (SWR2 Musikredakteurin) und den Pianisten Sebastian Sternal als Gäste im Kammermusiksaal begrüßt. Hierzu ist der Eintritt frei, ein Ticket zum Schlosspark aber erforderlich.

Am Donnerstagabend, 19.30 Uhr, bringen Pianist Alexander Melnikov und Freunde - Teunis van der Zwart (Horn), Marcel Ponseele (Oboe), Asko Heiskanen (Klarinette) und Jaakko Luoma (Fagott) - im Rahmen der Kammermusik-Reihe im Mozartsaal Beethovens Hornsonate F-Dur op. 17, Klaviersonate Nr. 6 F-Dur, op. 10 Nr. 2 und das Quintett Es-Dur op. 16 zu Gehör. Karten kosten zwischen 19 und 65 Euro. Abermals ist der Tastenvirtuose am Freitag, 27. Mai, 19.30 Uhr, beim „Many Piano“-Klavierabend im Rokokotheater zu erleben. Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Alexander Skrjabin und Alfred Schnittke interpretiert Melnikov dann auf Cembalo, Hammerklavier und Klavier. Hierfür waren noch Karten in den Normalpreis-Stufen von 27 bis 69 Euro im Webshop verfügbar.

Das preisgekrönte Ensemble A nocte temporis, das der Tenor Reinoud van Mechelen 2016 gründete, hat sich zum Ziel gesetzt, Musik der Barockzeit in historischer Spielweise zu präsentieren, zugleich jedoch auch musikalische Grenzen zu überschreiten. So verbindet das Programm „Dubhlinn Gardens“, welches das Quintett am Freitag um 21.30 Uhr in der Orangerie aufführt, traditionellen Folk mit barocker Musik des 18. Jahrhunderts. Hierfür konnten aktuell aber keine Tickets mehr erworben werden.

Der abschließende Festpieltag, am Samstag, 28. Mai, beginnt um 9 Uhr mit Moderator Lars Reichows musikalischer SWR2-Monatsrevue. Hier passiert das live im Mozartsaal. Der Eintritt ist frei, ein Schlosspark-Ticket aber erforderlich.

Der große Mime Klaus Maria Brandauer setzt sich schließlich bei einer musikalischen Lesung um 19.30 Uhr im Rokokotheater mit „Mozarts Freiheit“ auseinander. Zitiert wird aus Texten und Briefen von Josef Nepomuk Bullinger, Wolfgang Amadeus und Leopold Mozart, die Brandauer zusammengestellt hat. Begleitend spielt das GrauSchumacher Piano Duo (Andreas Grau und Götz Schumacher) Mozarts Ouvertüre zur „Die Zauberflöte“, die Sonate D-Dur KV 448, die Fuge c-moll KV 426 und das Ave verum KV 618. Zuletzt waren für diese Veranstaltung aber keine Tickets mehr erhältlich.

Karten für die Festival-Veranstaltungen gibt es im Vorverkauf unter der Rufnummer 07221/300100 oder per E-Mail an swrclassic@swrservice.de. Sie können auch über den Webshop auf der SWR-Website bezogen werden: swr.de



Hardcore-Punk mit den Spermbirds im Weinheimer Café Central

Weinheim. Die Anfang der 80er in Kaiserslautern gegründete und bald zur Hardcore-Punk-Institution gereifte Band Spermbirds kann das Café Central am Samstag, 28. Mai, in Weinheim begrüßen. Für den Support sorgen die Punk-Kollegen der Formation Loaded. Das Konzert bricht um 20 Uhr los. Karten kosten 22 Euro und sind über die Café-Central-Homepage erhältlich: cafecentral.de

DJ Brennan Heart feiert Partynacht in Heidelberger Halle 02

Mannheim. Seinen charakteristischen Hardstyle bringt der DJ und Produzent Brennan Heart am Samstag, 28. Mai, ab 22 Uhr mit in die Heidelberger Halle 02. Toneshifterz und Audiotricz begleiten den Niederländer durch die Partynacht, als lokaler Support sind Zelecter und Laugherboy dabei. Karten kosten 30,06 Euro („Regular“), das „Late“-Ticket gibt es für 38,48 Euro (jeweils inklusive VRN-Ticket). Achtung: Alle Besucherinnen und Besucher benötigen einen Corona-Test für die Indoor-Veranstaltungen der Halle 02. Unter diesem Link gibt es weitere Infos: halle02.de

Video Brennan Heart bei der „Reverze“:

„Präludium der Kälte“ im Mannheimer Eintanzhaus

Mannheim. Ihr „Präludium der Kälte“ zeigt die Cooperativa Maura Morales im Rahmen des „Und jetzt?“-Festivals am Freitag und Samstag, 27. und 28. Mai, jeweils um 20 Uhr im Mannheimer Eintanzhaus. Es ist dies „ein Vorspiel zur Erkaltung des menschlichen, des weiblichen Körpers. Eine Erkaltung, die sich gerade in der 'berührungslosen Zeit' der Pandemie besonders festfriert“, schreibt das Eintanzhaus über das Stück, das „in intensiven Bildern die kraftvollen Bewegungen von fünf Tänzer*innen mit der energiegeladenen Musik von Michio Woirgardt zusammenbringt.“ Tickets für das Gastspiel kosten im solidarischen Preissystem zwischen fünf und 25 Euro. Alles Weitere ist hier zu erfahren: eintanzhaus.de

Capitol-Auftritt von Konrad Stöckel verlegt / Markus-Krebs-Abend ausverkauft

Mannheim. Verlegt wird der Auftritt von Wissenschafts-Entertainer Konrad Stöckel, der am Freitag, 27. Mai, im Mannheimer Capitol hätte stattfinden sollen - als neuer Termin wurde der 3. Dezember 2023 angesetzt. Bereits ausverkauft ist das Gastspiel, das Comedy-Star Markus Krebs am Montagabend, 1. Juni, mit seinem „Pass auf… kennste den?!“-Programm im Capitol bestreitet.

Mannheimer Zimmertheater führt „Tratsch im Treppenhaus“ auf

Mannheim. Den Komödien-Klassiker „Tratsch im Treppenhaus“ führt die Freilichtbühne Mannheim am Mittwoch 1. Juni, um 20 Uhr auf ihrer Zimmertheater-Bühne auf. Online waren zuletzt keine Karten mehr verfügbar, gegebenenfalls sind noch Tickets an der Abendkasse erhältlich. Weitere Infos zum Theater und zum Stück:

flbmannheim.de

Jazz-Sängerin Zara McFarlane gastiert in Alter Feuerwache

Mannheim. Die preisgekrönte britische Jazz-Sängerin und Songwriterin Zara McFarlane vereint in ihrem musikalischen Schaffen Jazz mit Reggae, Folk und Nu-Soul. Am Mittwoch, 1. Juni, 20 Uhr, ist sie damit in der Alten Feuerwache Mannheim zu erleben. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro, im Webshop gibt es Tickets für 17,50 Euro (plus Gebühr). Hier geht’s zu den Konzertinformationen der Alten Feuerwache: altefeuerwache.com

Video Zara McFarlane, „Everything Is Connected“:

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/2GG_y14_E10" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Comedy-Show „Çok Güzel Hareketler 2“ im Mannheimer Rosengarten

Mannheim. Die türkische TV-Comedy-Show „Çok Güzel Hareketler 2“ ist am Sonntag, 29. Mai 2022, 20.30 Uhr, live im Mannheimer Rosengarten zu Gast. Tickets gibt es ab 47,50 Euro (plus Versandkosten). Karten sind über diesen Link verfügbar: mcon-mannheim.de

