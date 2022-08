Der Mythos Hotel Adlon in Berlin lebt

Es ist der 2. Juni 2013. Ich bin erstmals im Adlon und staune. Beim Einchecken steht Günter Netzer mit an der Rezeption; erst hier fällt mir auf, dass der Weltmeister von 1974 ja viel kleiner ist als wenn er neben Gerhard Delling steht, um im Fernsehen Fußball zu kommentieren. In der Lobby nehme ich in einem der ausladenden Sessel Platz, mir gegenüber Inka Bause („Bauer sucht Frau“). Am

...