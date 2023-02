„Verehrtes Publikum, los, such dir selbst den Schluß! / Es muss ein guter da sein, muß, muß, muß!“ In Mannheim passt dieser dramatische Brecht-Schlusssatz punktgenau auf einen Theaterabend und eine Theatergesamtsituation. Eine, die nach Corona-Pause, Sanierungsnotwendigkeit, Ersatzspielstättensuche, Bauverzögerungen und Zuschauerschwund nun ihren „guten Schluss“ in der erlösenden Eröffnung des

...