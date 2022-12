Viel Tal, nicht nur Bergspitze: Mannheims Kulturamtschefin zieht nach 30 Jahren Bilanz

Der Blick zurück fällt positiv aus. Naturgemäß. Sonst hätte Sabine Schirra ja auch viel falsch gemacht in stolzen 30 Jahren als Leiterin des Mannheimer Kulturamts bis zum 31. August. Dass sie sich in einem früheren Interview als Ermöglicherin im Hintergrund charakterisierte und es sie nicht offensiv in die Öffentlichkeit drängte, mag ihre Außenwirkung ein Stück weit prägen. Hinter den Kulissen

...