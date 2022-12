Rhein-Neckar. Was ist wichtig am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar? Wir haben die Themen am Morgen für Sie zusammengefasst.

A6-Brücke zwischen Sandhofen und Ludwigshafen wird erneut Großbaustelle: 2023 stehen in Mannheim und Umgebung einige Sanierungsprojekte auf Autobahnen an. Unsere Übersicht zeigt, wo überall Behinderungen drohen - und weshalb die Theodor-Heuss-Brücke nach wenigen Jahren erneut betroffen ist

Mannheims Partnerstadt Czernowitz hofft auf die Buga - und Fußball: Ohne Strom und Wasser! Mannheims ukrainische Partnerstadt Czernowitz bereitet sich auf einen harten Winter vor - hat aber große Pläne für 2023. Auch Fußball und die Mannheimer Buga spielen eine Rolle

Wer treibt sein Unwesen zwischen den Mannheimer Gräbern? Vom Engel bis zur Statue - eine Hinterbliebene klagt über Diebstahl auf einem Mannheimer Friedhof. Der Polizei sind wenige Fälle bekannt. Die Stadtverwaltung hat aber mit anderen Straftaten auf Friedhöfen zu kämpfen

Schufa gewährt Verbraucherinnen und Verbrauchern Einblick in ihre Daten: Mehr Transparenz - im kommenden Jahr sollen Bürger ihre Bonitätsbewertung bei der Schufa einsehen können. Helfen wird dabei auch eine spezielle App

Schriesheims Bürgermeister Oeldorf über sein erstes Amtsjahr im Krisenmodus: Im Wahlkampf hat Christoph Oeldorf "neuen Elan" versprochen. Der Cyber-Angriff und die Folgen des Ukraine-Kriegs haben ihn dabei im ersten Jahr als Schriesheimer Bürgermeister ausgebremst, wie er sagt

Ausgezeichnet und erfahren: So tickt der Mannheimer Jazz-Student Justin Zitt: Der Pianist Justin Zitt hat zuletzt den 8. Internationalen Jazzhaus-Piano-Wettbewerb in Freiburg gewonnen. Hier spricht über seine Einflüsse und Lehrer