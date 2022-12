Mannheimer Morgen Plus-Artikel Familienstück am NTM So sieht in Mannheim "Don Quijotes" schöne neue Ritterwelt aus

Es ist der erste Abend der Saison, den die Oper des Nationaltheater in der laufenden Saison bietet - und er zeigt in Kooperation mit der Musikhochschule das vergnügliche Familienstück „Don Quijote und Sancho Panza“ im Musensaal