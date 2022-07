Schwindelfrei: Freiraum für künstlerische Experimente

Die Vielfalt der Darstellenden Künste in der Region zeigt das Mannheimer Theaterfestival Schwindelfrei, das am Donnerstag, 7. Juli, eröffnet und bis zum Sonntag, 10. Juli, an vornehmlich fünf Spielorten veranstaltet wird: Im Eintanzhaus (wo sich auch das Festival-Zentrum befindet), in die Galerie Maquis Mami Wata, im Theater Felina-Areal, im Theaterhaus G7 und im Kunsthaus

...