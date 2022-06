Das sind die großen Fünf am letzten Tag von Rock am Ring

09

Erst vor wenigen Tagen erschien der verheißungsvolle Titel „Will Of The People“, der einerseits sagt: Masse, habe einen Willen, andererseits aber im Unklaren lässt, ob der sich nun in die Tat umsetzen, oder schlichtweg wird. So gesehen war ein Auftritt der britischen Prog Rocker von Muse vielleicht nie so wenig ausrechenbar wie hier und nun bei Rock am Ring. In der Tat legten Muse eine imposante Show zwischen Maskerade und Opulenz auf die Hauptbühne, allein: Den Umgang mit Medienvertretern muss die Band offenbar noch einmal überdenken. Denn trotz unterschriebender Fotoverträge wurden Bildberichterstatter von einem Vertreter der Band mitten bei der Arbeit körperlich angegangen und unter ungeklärten Umständen von der Fotoposition vor der Bühne entfernt.