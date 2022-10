Ralf Kokemüller hört auf: Führungswechsel bei der Mehr-BB Entertainment 2023

Paukenschlag in der deutschen Live-Entertainment-Branche: Mit dem Mannheimer Ralf Kokemüller (59) und Maik Klokow (57) verlässt 2023 die Doppelspitze in der Geschäftsführung die Mehr-BB Entertainment. Das teilte der Gruppenteil BB Promotion am Dienstag in der Quadratestadt mit. Kokemüller verlasse das Unternehmen zum 31. Dezember 2022, stehe aber weiterhin als Berater zur Verfügung. Sein

...