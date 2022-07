Plädoyer für politisches Engagement

Erstmals in Frankfurt und mit mehr als 100 Veranstaltungen an zahlreichen Orten der Stadt: Das Festival Politik in Freien Theater zeigt vom 29. September bis 8. Oktober unter dem Motto „Macht“ ein interdisziplinäres Programm und Werke, die sich gesellschaftlichen Herausforderungen widmen und die sich an den Schnittstellen von Performance, politischer Bildung, Diskurs und Aktivismus bewegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Regionale Akzente

Ein kleiner Einblick: She She Pop oder Theater Hora in Zusammenarbeit mit Henrike Iglesias entwerfen utopisches Material gegen die Zuschreibungsmacht von gesellschaftlichen Rollen und normierten Körperbildern. Die Leipziger Gruppe ArtesMobile setzt sich in „SystemFailed“ unter Einsatz einer selbstentwickelten KI mit zukunftsgestaltenden Technologien auseinander. Laia Rica verhandelt koloniale Kontinuitäten in der dokumentarischen Materialperformance „Kaffee mit Zucker?“.

Erstmals in seiner Geschichte hat das Festival eine regionale Quote. Die eingeladenen Gruppen aus dem Rhein-Main-Gebiet zeigen eine reiche Vielfalt an Zugängen und Formaten: von intergenerationalem Theater von TheaterGrueneSoße über eine Online-Performance von andpartnersincrime, Tanz von Backstein Kollektiv, einem Tech-Manifest von Swoosh Lieu bis hin zu einem performativen Rundgang zwischen den Bankentürmen Frankfurts von Para.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Kultur Mannheimer Theaterfestival Schwindelfrei zeigt Mut zum Risiko Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Festival Schwindelfrei: Freiraum für künstlerische Experimente Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel KulTour Von Udo Lindenberg bis Richard Wagner: Das ist los am Wochenende in der Metropolregion Mehr erfahren

Ausstellungen, Diskussionen, Filme, Lesungen, Performances, Führungen, Vorträge und Workshops ermöglichen Besucherinnen und Besuchern fast aller Altersgruppen, sich mit aktuellen Machtverhältnissen und Verteilungsfragen sowie Möglichkeiten der aktiven Mitgestaltung von Handlungsspielräumen auseinanderzusetzen.

Das „Junge Festival“ umfasst Angebote für Familien, Kinder und Jugendliche sowie Schulen und Lehrkräfte. Es schafft generationsübergreifend Zugänge und lädt an vielen Stellen zum aktiven Mitmachen ein.

Alle drei Jahre gastiert die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb mit Politik im Freien Theater an wechselnden Orten. Erstmals in der über 30-jährigen Geschichte haben Kunstschaffende aus der regionalen Freien Szene das Festival mitkonzipiert und umgesetzt.

Programm und Tickets unter bpb.de/pift2022