Die Pläne für einen künftigen Musikpark, die Next Mannheim nach den Recherchen dieser Redaktion in der Planungsphase offenlegt, sind fast zu schön, um wahr zu sein: voraussichtlich bezahlbar, flexibel bei steigenden oder nachlassendem Bedarf, nachhaltig, funktional und ganz in der Nähe des bisherigen Standorts und der Popakademie.

Wenn sich das alles so bewahrheitet, sollten sie

...