Mario Barth in der SAP Arena zum 20. Mal ausverkauft

Mannheim. Mario Barth ist am Sonntagabend zum 21. Mal in der Mannheimer SAP Arena aufgetreten. Und hat vor der Show seinen 20. Sold-Out-Award für ein mit 10000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauftes Haus erhalten. Viele, vor allem auswärtige Fans, die mit dem Auto anreisen wollten, kamen dabei verspätet zu seinem Programm “Männer sind Frauen, manchmal aber auch ... vielleicht!“ – die Abfahrt des Maimarkt-Publikums verstopfte auch die Anfahrtswege zur Arena. Die Xaver-Fuhr-Straße war zum Beispiel kurzzeitig von der Polizei gesperrt.

Spitzenreiter Bülent Ceylan, insgesamt "Holiday On Ice"

Mit 21 Auftritten ist Barth, der langjährige Rekordhalter in puncto Unterhaltung in der SAP Arena, nicht mehr ganz vorn. Sein Mannheimer Kollege Bülent Ceylan hat ihm mit 24 Auftritten den Rang abgelaufen, die allesamt ausverkauft waren.

Danach folgt die Night Of The Proms mit 16 Shows vor Xavier Naidoo mit 15 (inklusive der Konzerte mit den Söhnen Mannheims und der Charity-Shows für den RTL-Spendenmarathon). Walzerkönig André Rieu kommt auf 13 Auftritte. Im Entertainment-Sektor unerreicht ist nach Auskunft der SAP Arena „Holiday On Ice“ mit 112 Shows und insgesamt mehr als 350000 Zuschauerinnen und Zuschauern.