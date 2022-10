Warum die Presse bei Felix Lobrechts Dreierpack in der SAP Arena draußen bleiben muss

Felix Lobrecht gehört zu den wenigen Künstlern, die absolut krisenresistent sind. Der Komiker und Podcast-Abräumer muss nur irgendwo posten „,All you can eat’ ist das neue Programm von Felix Lobrecht. Und es ist sehr gut“ – schon sind die größten Hallen ausverkauft. Gern mehrfach. So auch die Mannheimer SAP Arena. Und zwar dreimal vom 20. bis 22. Oktober (wobei es für den Samstag noch eine

