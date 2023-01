Mannheimer Maifeld Derby holt US-Amerikaner Interpol als Künstler

Mannheim/Metropolregion. Das 12. Maifeld Derby (16.-18. Juni 2023) hat die Liste seines Festivals erweitert und aktualisiert. Angeführt wird die Reihe der neuen Acts von den US-Amerikanern Interpol. Das teilten die Organisatoren am Montag mit.

Interpol hätten seit langem auf dem Wunschzettel des Mannheimer Open-Air-Festivals gestanden, heißt es in der Pressemitteilung. Interpo werden am Sonntag, 18. Juni, als letzte Band des Festivals das diesjährige Derby im Palastzelt beschließen. Die New Yorker Band um Frontmann Paul Banks werde mit alten und neuen Hits für Gänsehaut sorgen und sei jetzt schon ein Highlight des ersten Dutzend Maifeld Derbys.

Geheimtipp Noga Erez aus Israel

Zudem kommt etwa auch ein bekannter Pop-Export aus Israel nach Mannheim: Noga Erez. Die Produzentin und Sängerin ist nach Angaben des Maifeld Derbys "mittlerweile mehr als ein Geheimtipp, auch wenn der ganz große Durchbruch wohl erst im Herbst mit dem neuen Album kommen wird". Wie Noga sei auch Sinkane beim Qualitäts-Musiklabel City Slang. Sinkane werde "quasi im Big-Band-SetUp" mit sieben Musikerinnen und Musikern anreisen.

Im Anflug auf Mannheim: Sänger Paul Banks der US-amerikanischen Band Interpol beim Tempelhof-Sounds Festival. © dpa

Weiteres Acts heißen Nand, ein junger Mann aus Würzberg, der zu später Stunde im Hüttenzelt zum Tanz einladen werde. Und dann die US-Amerikaner von Florist. Sie würden die Gäste "mit ihrer zarten Schönheit in die Sitze des Reitstadions drücken", befinden die Veranstalter. Das neue, selbstbetitelte Album sei jüngst von Pitchfork unter die besten Alben des Jahres 2022 gekürt worden.

33 Künstlerinnen und Künstler stehen fest

Desweiteren kommt die Popband Caroline Rose, die New Yorker Punkerinnen Cumgirl8, zudem Indigo Sparke und Deki Alem aus Schweden sowie die Viagra Boys mit ihrem "swarkastischen Punkrock mit Bierbauch".

Damit stünden nun 33 von insgesamt 63 Künstlerinnen und Künstlern fest. Weitere Namen würden in den nächsten Wochen bekanntgegeben, so das Maifeld Derby. Ab März etwa werde dann auch die Tagesaufteilung für das Festival bekanntgegeben. Dann beginnt auch der Vorverkauf für Ein-Tages-Tickets.