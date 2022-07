Generalsanierung „auf gutem Weg“

„Mitte, Ende Februar 2023“ - so hat Mannheims Kulturbürgermeister Michael Grötsch jetzt jenen Termin präzisiert, ab dem das Schauspiel des Nationaltheaters das alte Kino der US-Armee in der früheren amerikanischen Siedlung Franklin als Ersatzspielstätte nutzen kann. Zuletzt hieß es, dass sich die ursprünglich im Dezember vorgesehene erste Schauspiel-Premiere „voraussichtlich in das erste

...