Die Visionen des Ben LaMar Gay

Eine kleine Warnung gibt es schon beim Eintritt in die Alte Feuerwache: Ziemlich laut könne es werden in den ersten Stuhlreihen. Man dürfe gern nach hinten ausweichen. Ein volles Brett an Sound knallt das Ben LaMar Gay Ensemble dann bei seinem Enjoy Jazz-Auftritt in Mannheim wirklich auf die Bühne, und zu Anfang ist der Wumms, den insbesondere die elektronische Verstärkung und Verfremdung mit

...